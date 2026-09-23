La Selección Mexicana llega a un estadio de la NFL sin tradición futbolera: la historia del M&T Bank Stadium

La Selección Mexicana de Futbol, comienza un nuevo ciclo este sábado 26 de septiembre, celebrando un partido de alto perfil, mucha exigencia y con expectativa de emociones altas, cuando se encuentren ante Colombia, jugando en Baltimore en M&T Bank Stadium, un recinto deportivo que no tiene una tradición en lo que a futbol se refiere, pero donde existe una comunidad latina que se espera respondan al llamado del México vs Colombia.

La Selección de México y la Selección de Colombia vuelven a la acción después de haber entregado cada uno por su parte, grandes historias a sus aficiones en la Copa Mundial de la FIFA que se jugó entre junio y julio de este año.

Ambas selecciones presentan cambios significativos, por México destacando la partida de Javier Aguirre y el arribo de Rafa Márquez a la dirección técnica entre algunos otros temas, en tanto que Colombia tiene como baja, la de James Rodríguez quien recientemente anunció que dejaba permanentemente a su selección terminando un ciclo que lo colocó como una de las grandes figuras de su equipo nacional en los últimos ciclos mundialistas.

Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. 💚🤍❤️



Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. 🇲🇽



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México vs Colombia del 26 de septiembre, a conquistar Baltimore y el estadio M&T Bank Stadium, casa de los Ravens de la NFL

México y Colombia aterrizarán en el Estadio de los Ravens de la NFL, en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. El partido amistoso ha generado una singular convocatoria porque prácticamente habrá un lleno en esta complejo deportivo.

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El M&T Bank Stadium tiene una capacidad para 71,008 espectadores, y en el sitio oficial de venta de boletos, aún hay lugares pero casi todas las zonas apareceb vendidas. Se estima que los últimos boletos se vendan en las siguientes horas o bien que el sábado se agoten en la víspera del partido en el que Rafa Márquez arranca su ciclo como timonel de México.

¿De qué precios y zonas aún hay boletos disponibles en el M&T Bank Stadium, casa de los Ravens de Baltimore?

Los boletos que aún están disponibles en el M&T Bank Stadium, van de los más caros que son de 678 dólares que son boletos en media cancha en las primeras filas, de frente a los banquillos.

El más barato es en lo más alto de las cabeceras y están anunciados con un precio de 62 dólares, un precio accesible. Si aficionados de México buscarán asistir, la conversión del boleto más caro, sería de cerca de 11 mil 750 pesos y el más barato de mil 75 pesos.