México vs Chile: Alineaciones confirmadas partido amistoso de la Fecha FIFA

Las Selecciones han revelado sus alineaciones confirmadas para el encuentro de México vs Chile en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum en punto de las 20:30 horas tiempo del centro de México.

Alineaciones confirmadas de México vs Chile

Alineación de México

Rafael Márquez mandó la siguiente alineación para el último encuentro de la Fecha FIFA con el que buscará poder llevarse la victoria.

Portero: Alex Padilla

Defensas: Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Jesús Gallardo y Everardo López

Mediocampistas: Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y. Roberto Alvarado

Delanteros: Germán Berterame y Armando "Hormiga" González

Alineación Chile

Chile decidió mandar el siguiente once para oder competir en el encuentro.

Portero: Lawrence

Defensas: Pailo Díaz, Suazo, Ulloa, Jonatha Villagra

Mediocampistas: Pizarro, Loyola, Echeverría y Osorio Gutiérrez

Delanteros: Tapia

Así llegan México y Chile

México sigue sin conseguir su primera victoria tras que Rafael Márquez logrará llegar al mando del equipo. En sus últimos 3 juegos que ha disputado, empató 1-1 con Perú, 1-1 con Colombia y el sábado cayó 3-0 ante Estados Unidos.

Por otra parte, Chile llega con dos derrotas tras caer 0-1 ante Canadá y 2-4 ante Estados Unidos. Un proceso de renovación, con varios nombres jóvenes.

Así puedes ver el México vs Chile

El encuentro de México vs Chile será transmitido totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Siete.

La transmisión arranca en punto de las 20:20 horas tiempo del centro de México, con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, David Medrano y Carlos 'Warrior' Guerrero.

México va por el primer triunfo en la era de Rafa Márquez 🔥 Una fecha FIFA atípica llega a su fin en un cuarto partido que si bien es amistoso tiene historia entre los involucrados, la Selección Azteca quiere levantar la mano en Los Angeles 🏟 #LaNuevaEra #MiSelecciónAzteca MÉXICO VS CHILE 🇲🇽 🆚 🇨🇱 📅 MARTES 6 DE OCTUBRE ⏰ 8:20 P.M. 📺Azteca Siete 💻 https://t.co/JVAWRjgCtd 📱 APP TV Azteca — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 6, 2026

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