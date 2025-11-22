América y Football Manager unen fuerzas; así será la colaboración entre ambos

América ha trascendido, una vez más, las fronteras del futbol físico y ha llegado al mundo de los videojuegos. Ante este hecho, y a unos días para que se lleve a cabo la Liguilla del futbol mexicano, vale conocer cómo está hecha la colaboración entre la escuadra capitalina y el Football Manager.

Para poner un poco de contexto, es necesario decir que el Football Manager es un videojuego de simulación que se ha vuelto uno de los más importantes para los gamers en la actualidad. Consciente de esta situación, el Club América ha tenido la oportunidad de realizar una colaboración con este. ¿De qué se trata?

¿Cómo es la colaboración entre el América y el Football Manager?

América anunció su colaboración con el videojuego Football Manager, lo cual lo convierte en el primer equipo en Latinoamérica que participa con este simulador que, entre otras cosas, permite la experiencia relativa de administrar una franquicia, un acuerdo que se dio gracias a la participación de elementos como Richard Trafford, Ryan Okum y Héctor González Iñarritu.

La intención del Football Manager es iniciar un proceso de expansión en América Latina que tiene como objetivo asociarse con distintos equipos grandes y populares en el continente, motivo por el cual considera que su unión con el Club América puede ser el punto de partida para este deseo.

¿Con quién jugará el América en la Liguilla del futbol mexicano?

Cabe mencionar que, mientras se realiza esta colaboración, América continúa preparándose para disputar los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Y es que, después de quedar en el cuarto lugar de la tabla general, los de Coapa se medirán ante Rayados.

Se sabe que América parte como favorito no solo por el hecho de cerrar la llave en la cancha del Ciudad de los Deportes, sino también por haber derrotado al club en una de las últimas finales del futbol mexicano, por lo que resta esperar a conocer los horarios finales de estos cuartos de final.