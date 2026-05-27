Antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: el récord que quiere romper México con sus fanáticos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la más extensa y masiva de la historia. Se extenderá por 38 días, contará con la cifra récord de 48 participantes y habrá un total de 104 partidos. Sin embargo, México no se conforma con ser organizador e intentará quedar en el recuerdo por una acción extradeportiva: el Gobierno de la Ciudad de México convocó a romper el Récord Guinness de la "ola más grande del mundo". ¿Podrá alcanzar el objetivo?

El nivel de juego, la infraestructura y la seguridad serán factores clave en la evaluación final. Pero México, además, busca instalarse en los libros como la afición más creativa del globo terráqueo. Al menos eso fue lo que escribió Clara Brugada, Jefa de Gobierno, para anunciar la iniciativa: “¡La ola más grande del mundo tiene nueva fecha! Este 6 de junio la llevaremos a cabo. Forma parte del Récord Guinness y hagamos historia”, describió.

¿En qué consiste la Ola Chilanga, el Récord Guinness que busca México?

El título de la propuesta suena ambicioso, pero hay argumentos válidos para poder concretarlo. Durante la edición de 1986, los aficionados empezaron a marcar una tendencia realizando un movimiento sincronizado que despertó atracción en otros países. Y cuatro décadas después, se espera por la marea humana más impactante de la historia.

TE PUEDE INTERESAR:



“El objetivo consiste en hacer historia al imponer por primera vez el Récord Guinness oficial de la marea humana más grande del mundo. La Ola Chilanga busca reunir a miles de personas ejecutando una acción masiva en perfecta sincronía colectiva, capaz de transformarse en una espectacular marea humana”, se informó en el comunicado.

¡La Ola más grande del mundo tiene nueva fecha!



Este 6 de junio la llevaremos a cabo. Forma parte del Récord Guinness y hagamos historia. pic.twitter.com/COSE8JeZJk — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 26, 2026

Para darle un contexto más emotivo e integral, los coordinadores del proyecto invitaron a los aficionados de otros territorios a sumarse. “Así, la metrópoli da la bienvenida a visitantes de todos los países, culturas, expresiones de género y tribus urbanas. Asistentes locales y extranjeros, familias enteras, personas con discapacidad, comunidades indígenas y la comunidad LGBTQ+ demostrarán nuevamente al mundo que la Ciudad de México es un espacio seguro y de puertas abiertas. Juntos en una celebración que borra cualquier frontera”.

La Selección de México buscará tener el respaldo de la afición|MEXSPORT

Se especula que la ola iniciará en el Ángel de la Independencia y recorrerá la Avenida Paseo de la Reforma hasta la Fuente de la República o Caballito de Sebastián. Para darle una mayor organización al proyecto, habrá tiempo de inscribirse hasta el 5 de junio.