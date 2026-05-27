¿La lista más viral del futbol? Entrenador de una selección de CONCACAF utilizó un polémico método que recorrió el mundo

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, crece la expectativa pero también la tensión en algunos países. En Estados Unidos la convocatoria pasó a un segundo plano y el epicentro de la noticia estuvo puesto en el método utilizado por Mauricio Pochettino. ¿La razón? El entrenador de uno de los seleccionados anfitriones tuvo una forma cuestionable para comunicar quiénes quedaron al margen de la competencia: fue a través de un mail, determinación que causó polémica en el ambiente del futbol.

Pochettino, cuestionado en Estados Unidos por el mail de la discordia

Aunque los partidos se definen dentro del terreno de juego, los protagonistas sostienen que generar un buen ambiente grupal puede ser fundamental para alcanzar la fórmula del éxito. Sin embargo, en Norteamérica hubo un cuerpo técnico que dejó de lado esa vieja máxima: en Estados Unidos no hubo charla cara a cara ni indicaciones en el pizarrón. Pochettino, exentrenador de Tottenham, les escribió a los desafectados a través de un correo electrónico.

Aquellos futbolistas que estaban en la puerta de la convocatoria final esperaron la decisión con mucha ansiedad. Sin embargo, no se enteraron por una conferencia de prensa oficial ni por los medios de comunicación. La determinación, en esta oportunidad, llegó con un mensaje en la bandeja de entrada de la casilla de mails. Esto causó un auténtico revuelo y potenció el debate en la prensa internacional: para muchos fue una muestra de la frialdad que requiere el futbol moderno; para otros, resultó una falta de tacto sin precedente alguno.

El DT de Estados Unidos queda en el centro de la polémica|Instagram Mauricio Pochettino / @pochettino

TE PUEDE INTERESAR:



Lejos de mostrarse arrepentido y sin temor a las represalias, el estratega argentino defendió su postura. Argumentó que su método tiene que ver con la "eficiencia" y el profesionalismo extremo. Según su óptica, evitar el cara a cara no se trató de un acto de cobardía, sino una forma de cortar el cordón de manera tajante para que el grupo que sí jugará el torneo no pierda ni un segundo de concentración.

Los 26 convocados por Pochettino para la Selección de Estados Unidos

Chris Brady (Chicago Fire) Matt Freese (New York City FC) Matt Turner (New England Revolution) Max Arfsten (Columbus Crew) Sergiño Dest (PSV Eindhoven) Alex Freeman (Villarreal) Mark McKenzie (Toulouse) Tim Ream (Charlotte FC) Chris Richards (Crystal Palace) Antonee Robinson (Fulham) Miles Robinson (FC Cincinnati) Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) Auston Trusty (Celtic) Tyler Adams (AFC Bournemouth) Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps) Weston McKennie (Juventus) Cristian Roldan (Seattle Sounders) Brenden Aaronson (Leeds United) Malik Tillman (Bayer Leverkusen) Christian Pulisic (AC Milan) Alejandro Zendejas (Club América) Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach) Tim Weah (Olympique de Marsella) Folarin Balogun (AS Monaco) Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) Haji Wright (Coventry City)

Here to chase legacy on home soil.



Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Una de las novedades es la presencia de Alejandro Zendejas, delantero de 28 años mexicano, nacionalizado estadounidense. "Es un jugador que tiene gol, que se comunica muy bien con el resto de sus compañeros y que tiene una muy buena relación con ellos. Genera muchas cosas positivas, es interesante desde lo táctico y con calidad humana", destacó Pochettino a la hora de explicar los motivos detrás de la inclusión del jugador de América.