La VERDAD del choque que ESTREMECIÓ al boxeo: ¿Qué pasó realmente con Anthony Joshua?

El mundo del boxeo contuvo la respiración cuando se conoció la noticia: Anthony Joshua, una de las figuras más grandes del deporte, había resultado herido en un grave accidente automovilístico en Nigeria . Con el paso de las horas, el misterio comenzó a despejarse y las primeras investigaciones apuntan a una causa que vuelve a encender las alarmas: el exceso de velocidad.

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial de Nigeria informó que el vehículo en el que viajaba el excampeón mundial, un Jeep Lexus, perdió el control al intentar adelantar en la autopista Lagos-Ibadan, a la altura de Makun, en el estado de Ogun. El auto terminó impactando violentamente contra un camión que se encontraba estacionado a un costado de la vía.

Joshua viajaba acompañado por tres personas más. El saldo fue devastador: dos personas fallecieron, mientras que el boxeador británico sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital, donde se encuentra estable y respondiendo favorablemente al tratamiento.

Exceso de velocidad y adelantamiento indebido: la hipótesis principal

Las autoridades nigerianas no dejaron lugar a dudas en su comunicado preliminar. Todo indica que el vehículo circulaba a una velocidad superior a la permitida, lo que provocó que el conductor perdiera el control durante una maniobra de adelantamiento.

“El exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos siguen siendo las principales causas de accidentes mortales en nuestras carreteras”, señaló el informe oficial. Una advertencia que resuena con fuerza, especialmente cuando involucra a figuras públicas como Anthony Joshua, cuyo impacto trasciende el deporte.

La policía local confirmó además que las víctimas fatales serían ciudadanos británicos, presuntamente parte del equipo cercano del boxeador, entre ellos su entrenador personal y un coach de alto rendimiento. Sus identidades no han sido reveladas oficialmente.

Joshua, Nigeria y un futuro en pausa tras el accidente

Anthony Joshua, de 36 años, se encontraba de vacaciones en Nigeria, el país de origen de sus padres, disfrutando de un descanso tras su reciente victoria por nocaut ante Jake Paul . El británico tenía planes ambiciosos: regresar al ring entre febrero y marzo para una posible pelea frente a Tyson Fury.

Ahora, ese futuro inmediato queda en suspenso.

Aunque sus lesiones no son graves, el impacto emocional del accidente y la pérdida de personas cercanas podrían influir en su calendario. Joshua venía de reconstruir su carrera tras el nocaut sufrido ante Daniel Dubois, y su récord profesional —29 victorias, 25 por KO y cuatro derrotas— lo mantiene como una figura clave del boxeo mundial.

Hoy, más allá de los títulos y las peleas, la prioridad es una sola: la vida.