Arrancan en São Paulo las finales de la South America League de Rainbow Six Siege X con rivalidades históricas y aficiones encendidas

La ciudad de São Paulo se convierte desde este jueves en el epicentro del Rainbow Six Siege competitivo con el inicio de las Finales de la South America League (SAL), uno de los eventos regionales más importantes del calendario internacional. Durante cuatro días —del 4 al 7 de diciembre— los seis mejores equipos sudamericanos buscarán el título regional, una parte de la bolsa de premios de 100 mil dólares y, lo más importante, el cupo directo al Six Invitational 2026, que se celebrará en París.

Fuimos parte de la presentación de la ‘Nueva Era’ de Rainbow Six Siege X

Te puede interesar: Destiny 2: Los Desertores llega hoy con una expansión inspirada en Star Wars

El torneo reúne únicamente a escuadras brasileñas, reflejando la enorme fuerza competitiva y tradición del país dentro de Rainbow Six Siege. Todas ellas llegan con públicos fervorosos que prometen abarrotar la Oca del Parque Ibirapuera, lugar donde se disputarán todos los enfrentamientos con afición presencial.

Rivalidad que enciende la aperturaLa jornada inaugural arranca con uno de los duelos más esperados: FaZe Clan vs. W7M, un choque que revive una rivalidad reciente pero ya histórica. FaZe llega como vigente campeón del mundo tras conquistar el Six Invitational 2025, mientras que W7M busca reafirmar su dominio luego de haber ganado el Six Invitational 2024, precisamente venciendo a FaZe en aquella final. Este enfrentamiento no solo marca el tono competitivo del torneo, sino que promete una de las series más intensas del fin de semana.

Después será turno de Ninjas in Pyjamas frente a FURIA, duelo correspondiente al Upper Bracket, una zona reservada para los equipos con mejor rendimiento a lo largo de las dos etapas regulares disputadas en 2025.

Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review

Te puede interesar: Call of Duty: Mobile anuncia épica colaboración con Street Fighter 6 para la Temporada 11

Team Liquid vs. LOUD: un choque decisivo en el Lower BracketEl cierre de la jornada trae otro enfrentamiento de alto voltaje: Team Liquid vs. LOUD, un clásico moderno del esport brasileño. Liquid llega presionado por sumar puntos vitales para mantenerse en carrera rumbo al Six Invitational 2026, mientras que LOUD, respaldado por una de las aficiones más grandes del país, buscará mandar a casa a la Caballería en un duelo de eliminación directa.

Formato y horariosTodos los enfrentamientos se jugarán al mejor de tres mapas.

Agenda del jueves (hora de Ciudad de México):

15:00 – W7M vs. FaZe Clan

– W7M vs. FaZe Clan 18:00 – Ninjas in Pyjamas vs. FURIA

– Ninjas in Pyjamas vs. FURIA 21:00 – Team Liquid vs. LOUD (Lower Bracket)

Las finales de la South America League prometen cuatro días de intensidad, pasión y el nivel más alto de Rainbow Six Siege que Sudamérica puede ofrecer. El campeón no solo levantará el trofeo regional, sino que también asegurará su boleto al escenario más prestigioso del juego: el Six Invitational 2026 en París.