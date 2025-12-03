Call of Duty: Mobile anuncia épica colaboración con Street Fighter 6 para la Temporada 11

Call of Duty: Mobile cierra el año fuerte tras la presentación de su nueva colaboración con Street Fighter 6 que llegará con la Temporada 11 el próximo 11 de diciembre. Este lanzamiento marcará también el inicio de las celebraciones por el Sexto Aniversario del juego, consolidando una alianza que promete convertirse en una de las más memorables dentro del gaming móvil.

Una colaboración histórica para el gaming móvilLa unión entre Call of Duty: Mobile y Street Fighter 6 representa un choque entre dos universos legendarios que han influido profundamente en la cultura del videojuego. Mientras CoD:M redefine la acción táctica en móviles, Street Fighter continúa siendo el pilar del género de peleas. Esta colaboración fusiona ambos estilos con una producción de alto nivel que lleva a cuatro operadores icónicos a encarnar a los personajes más emblemáticos de SF6.

El tráiler oficial, publicado junto al anuncio, ofrece un primer vistazo del contenido temático que dominará la nueva temporada.

Operadores legendarios inspirados en Street Fighter 6La Heroe’s Collection Series Armory de la Temporada 11 presentará a cuatro operadores legendarios reinterpretados como luchadores de Street Fighter:

Shadowfall como Chun-Li

Fiona St. George como Cammy

Hidora Kai como Ryu

Shigenori como Akuma



Cada uno traerá paquetes con contenido temático: emotes, sprays, avatar, stickers, tarjetas de jugador y detalles inspirados directamente en Street Fighter 6, asegurando una experiencia visual y estilística fiel a la franquicia de Capcom.

Más de 30 ítems temáticos y recompensas únicasAdemás de los operadores principales, la colaboración suma la Champion’s Collection Series Armory, que incluirá más de 30 ítems exclusivos, entre ellos:

Charms temáticos

Tarjetas de jugador

Apariencias para vehículos



Y cuatro recompensas destacadas que reinterpretan armamento clásico de CoD:M con estilos de los luchadores:

USS9 – Chun-Li

LW3 – Cammy

Grau 5.56 – Ryu

MG42 – Akuma

Los fans de ambas franquicias podrán disfrutar de un amplio catálogo cosmético que rinde homenaje a Street Fighter mientras mantiene la identidad visual de Call of Duty.

Recompensas gratuitas para todos los jugadoresComo parte de la celebración del aniversario, la Temporada 11 también incluirá recompensas gratuitas, permitiendo que todos los jugadores —sin importar su nivel, estilo o preferencia de juego— tengan acceso a contenido inspirado en Street Fighter 6.

Un cierre de año explosivoCon este crossover, Call of Duty: Mobile celebra seis años como uno de los títulos móviles más influyentes del mundo, cerrando 2025 con un evento que combina nostalgia, alta producción y dos universos que han marcado generaciones.

La Temporada 11 estará disponible en Latinoamérica a partir del 11 de diciembre. Preparados o no… los luchadores entran al campo de batalla.