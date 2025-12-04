deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

Destiny 2: Los Desertores llega hoy con una expansión inspirada en Star Wars

Los guardianes estrenan el Filo práxico, una espada excepcional personalizable que rinde homenaje al icónico sable de luz

Destiny 2: Los Desertores Star Wars
Raúl Núñez
Esports
Compartir

Hoy marca el lanzamiento oficial de Destiny 2: Los Desertores, la nueva expansión del Año de la Profecía que fusiona el universo del juego con una profunda inspiración en Star Wars, gracias a la colaboración entre Bungie y Lucasfilm Games. Este capítulo continúa la saga del Destino con una propuesta narrativa y estética que mezcla el inconfundible estilo de Destiny con elementos, atmósferas y homenajes visuales a la legendaria franquicia galáctica.

STAR WARS OUTLAWS - gameplay de uno de los juegos más esperados del año

Te puede interesar: Call of Duty: Mobile anuncia épica colaboración con Street Fighter 6 para la Temporada 11

En Los Desertores, los guardianes se unen a un grupo renegado que desafía al Imperio barant, una poderosa facción cabal que, según sospecha el Vagabundo, podría tener vínculos con los enigmáticos Nueve. La historia lleva a los jugadores hasta el Puesto de Tharsis, un nuevo centro social localizado en Marte, donde formarán alianzas con personajes nuevos y conocidos mientras ascienden en el mundo criminal.

La expansión introduce Frontera sin ley, una actividad rejugable con dificultad ajustable que envía a los guardianes a realizar trabajos peligrosos como Contrabando, Sabotaje y Cazarrecompensas. Estas misiones se desarrollan en seis mapas nuevos inspirados en escenarios icónicos de Star Wars, situados en Venus, Europa y Marte. A través de un nuevo sistema de reputación, los jugadores podrán ganar influencia con tres facciones: los Barracudistas, la Reforma de Tharsis y la División de la Totalidad. Además, la actividad incluye Invasión, una función opcional en la que otros jugadores pueden intervenir para alterar el progreso a cambio de recompensas especiales.

Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review

Te puede interesar: Usuario compra la PlayStation 5 en internet, pero recibe dos consolas por error; ¿la devolvió?

Entre el nuevo arsenal destaca el Filo práxico, una espada cinética excepcional y totalmente personalizable que evoca el espíritu del sable de luz. También se incorpora un nuevo arquetipo de arma, los lanzadores, cuyo funcionamiento depende del calor en lugar de cargadores tradicionales. La expansión suma más excepcionales, como la ballesta solar Reliquia y la ametralladora Servicio de Luzaku, además de nuevas piezas de armadura para cada clase.

El contenido continuará expandiéndose con la mazmorra Equilibrio, que llegará el 13 de diciembre, y con nuevas recompensas disponibles a través del programa Recompensas de Bungie. Con Los Desertores, Destiny 2 abre un capítulo audaz que celebra la aventura, la rebelión y el espíritu galáctico.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Raúl Núñez

Autor / Redactor

Raúl Núñez

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Thumbnail
Esports
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE
Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
×
×