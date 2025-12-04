Destiny 2: Los Desertores llega hoy con una expansión inspirada en Star Wars

Hoy marca el lanzamiento oficial de Destiny 2: Los Desertores, la nueva expansión del Año de la Profecía que fusiona el universo del juego con una profunda inspiración en Star Wars, gracias a la colaboración entre Bungie y Lucasfilm Games. Este capítulo continúa la saga del Destino con una propuesta narrativa y estética que mezcla el inconfundible estilo de Destiny con elementos, atmósferas y homenajes visuales a la legendaria franquicia galáctica.

STAR WARS OUTLAWS - gameplay de uno de los juegos más esperados del año

Te puede interesar: Call of Duty: Mobile anuncia épica colaboración con Street Fighter 6 para la Temporada 11

En Los Desertores, los guardianes se unen a un grupo renegado que desafía al Imperio barant, una poderosa facción cabal que, según sospecha el Vagabundo, podría tener vínculos con los enigmáticos Nueve. La historia lleva a los jugadores hasta el Puesto de Tharsis, un nuevo centro social localizado en Marte, donde formarán alianzas con personajes nuevos y conocidos mientras ascienden en el mundo criminal.

La expansión introduce Frontera sin ley, una actividad rejugable con dificultad ajustable que envía a los guardianes a realizar trabajos peligrosos como Contrabando, Sabotaje y Cazarrecompensas. Estas misiones se desarrollan en seis mapas nuevos inspirados en escenarios icónicos de Star Wars, situados en Venus, Europa y Marte. A través de un nuevo sistema de reputación, los jugadores podrán ganar influencia con tres facciones: los Barracudistas, la Reforma de Tharsis y la División de la Totalidad. Además, la actividad incluye Invasión, una función opcional en la que otros jugadores pueden intervenir para alterar el progreso a cambio de recompensas especiales.

Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review

Te puede interesar: Usuario compra la PlayStation 5 en internet, pero recibe dos consolas por error; ¿la devolvió?

Entre el nuevo arsenal destaca el Filo práxico, una espada cinética excepcional y totalmente personalizable que evoca el espíritu del sable de luz. También se incorpora un nuevo arquetipo de arma, los lanzadores, cuyo funcionamiento depende del calor en lugar de cargadores tradicionales. La expansión suma más excepcionales, como la ballesta solar Reliquia y la ametralladora Servicio de Luzaku, además de nuevas piezas de armadura para cada clase.

El contenido continuará expandiéndose con la mazmorra Equilibrio, que llegará el 13 de diciembre, y con nuevas recompensas disponibles a través del programa Recompensas de Bungie. Con Los Desertores, Destiny 2 abre un capítulo audaz que celebra la aventura, la rebelión y el espíritu galáctico.