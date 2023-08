Cobertura Arsenal vs Fulham EN VIVO | Jornada 3 Premier League

Continúa la actividad de la Premier League con la jornada tres y este sábado 26 de agosto de 2023, hay cuatro partidos de forma simultánea, los cuales son: Brentford vs Crystal Palace, Arsenal vs Fulham, Everton vs Wolves y Manchester United vs Nottingham Forest.

Uno de los partidos más llamativos es el de Arsenal vs Fulham. Los dirigidos por Mikel Arteta llegan invictos con seis puntos, tres goles marcados y un gol recibido. Se encuentran en el tercer lugar y buscan seguir escalando lugares para iniciar en la pelea por el título.

Por otra parte, el Fulham llega en la decimocuarta posición con tres puntos conseguidos, un gol anotado y tres recibidos. De la mano de sus refuerzos intentará avanzar en la tabla de posiciones.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Arsenal vs Fulham?

El partido será este sábado 26 de agosto del 2023 e inicia en punto de las 8 de la mañana (tiempo del centro de México).

