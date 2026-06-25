Así luce el restaurante de ex delantero de Chivas; tiene museo del tequila

Es común encontrar charlas de este tipo entre los mismos jugadores que comparten sus experiencias en los medios tradicionales y hoy en distintos espacios digitales. La carrera de un jugador de futbol realmente dura poco, por ello es necesario prepararse para el momento que llegue el final del camino. En este caso, JJ Macías ha visto problemas físicos severos, pero hoy presume con orgullo su vida fuera de las canchas. Este es el restaurante Alma Jalisco, un proyecto del ex ariete de las Chivas.

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¿Qué es el restaurante Alma Jalisco, negocio del ex delantero de las Chivas?

El proyecto de José Juan Macías, donde él es uno de los principales socios, abrió en el 2023 y tal como ocurre con muchos de estos negocios… busca combinar diferentes experiencias. Alma Jalisco es un restaurante con comida típica del estado, que a su vez ofrece una visita al museo del Tequila y una vista que se presume como espectacular hacia la Catedral Metropolitana, la Plaza Guadalajara y al primer cuadro de la ciudad capital jalisciense.

Tal como se presumió desde un inicio por sus propios dueños, Alma Jalisco combina entretenimiento, gastronomía y cultura… para todos aquellos que hacen turismo en una de las ciudades más emblemáticas del país. Tiene una esencia tapatía con adornos alusivos al tequila, agave, mariachi y artesanías propias de la cultura local.

En ámbitos de entretenimiento, el enfoque está en venta y exposición de productos de Chivas, junto con experiencias de realidad virtual para los aficionados al equipo. Mientras que en un ámbito más general, el establecimiento cuenta con un pequeño museo que habla del tequila. Y la proyección se enfoca en convertir el espacio en un centro de entretenimiento, donde hay eventos especiales-culturales.

¿José Juan Macías, ex ariete de Chivas, está retirado profesionalmente del futbol?

El joven de 26 años fue considerado uno de los prospectos más importantes de la delantera mexicana. Incluso con una breve experiencia en Europa, JJ Macías vio truncada su carrera futbolística por una seguidilla de lesiones de consideración. En 2022, 2023 y 2025, sufrió roturas de ligamento cruzado, lo cual realmente detuvo su actividad como futbolista profesional.

Actualmente estaría en la etapa final de su recuperación, sin embargo no hay indicio alguno de que José Juan Macías vuelva en breve para seguir con su vida dentro de las canchas. Aunque en la última ocasión que regresó se le veía seguro de pelear… hoy es una incógnita lo que intentará para su vida en el futuro inmediato.