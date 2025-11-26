Assassin’s Creed Shadows lanza una misión de Attack on Titan

Ubisoft anuncia un evento in-game exclusivo de Assassin’s Creed: Shadows en colaboración con el anime Attack on Titan. La campaña comienzó el 25 de noviembre, y se extiende hasta el 22 de diciembre. Forma parte de la próxima actualización disponible del juego, que incluye contenido adicional de historia totalmente gratuito para todos los jugadores.

La verdad sobre Assassin’s Creed Shadows

Un encuentro extraño lleva a Naoe y Yasuke a una nueva misión, donde susurros de rituales prohibidos y transformaciones aterradoras resuenan entre las sombras. Guiados por una mujer de vestimentas bastante particulares llamada Ada, los protagonistas se aventuran en las profundidades de la enigmática Cueva Subterránea, donde deben llevar a cabo un rescate dentro de un misterioso culto. A medida que sucesos extraños se desarrollan y un enemigo monstruoso emerge, la dupla deberá confiar en sus instintos para sobrevivir a una amenaza diferente a todo lo que han enfrentado antes. Todos aquellos que hayan desbloqueado a Yasuke como personaje jugable pueden acceder a este evento gratuitamente, dirigiéndose al noreste de Yamashiro, donde encontrarán al Otorgador de la Misión.



Al completar la misión, los jugadores obtendrán recompensas exclusivas, como una nueva katana y objetos ocultos en varios cofres repartidos por la cueva. También podrán personalizar aún más a sus Assassins con paquetes temáticos de Attack on Titan, disponibles en la tienda, que incluyen un atuendo inspirado en un titán para Yasuke, una vestimenta inspirada en Mikasa para Naoe, armas y una montura de la Legión de Reconocimiento.

La actualización también incluye un contenido gratuito de historia titulado “Desconcertante”. Con añadidos llenos de humor a la aventura, la misión muestra a Naoe y Yasuke interactuando y enseñándose nuevas habilidades entre sí: Naoe aprende a ejecutar su propia versión dramática de la patada de guerra de Yasuke, mientras que Yasuke domina remates furtivos no letales. Como su nombre sugiere, “Desconcertante” también presenta un nuevo y complejo rompecabezas ambiental que puede revelar algunas respuestas que el jugador podría estar buscando.



Assassin’s Creed Shadows ya está disponible en Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Macs con Apple silicon a través de la Mac App Store, además de PC (Windows) mediante la Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store. El juego también estará disponible en Switch 2, junto con la misión de Attack on Titan, a partir del 2 de diciembre.