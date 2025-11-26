deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

Assassin’s Creed Shadows lanza una misión de Attack on Titan

La actualización incluye una misión limitada de 4 semanas, ítems temáticos y nuevo contenido de historia. Assassin’s Creed Shadows x Attack on Titan

Assassin’s Creed Shadows x Attack on Titan
Raúl Núñez
Esports
Compartir

Ubisoft anuncia un evento in-game exclusivo de Assassin’s Creed: Shadows en colaboración con el anime Attack on Titan. La campaña comienzó el 25 de noviembre, y se extiende hasta el 22 de diciembre. Forma parte de la próxima actualización disponible del juego, que incluye contenido adicional de historia totalmente gratuito para todos los jugadores.

La verdad sobre Assassin’s Creed Shadows

Te puede interesar: ¿Quiéres ahorrar? línea de controles y audífonos licenciados para Xbox y Nintendo

 
Un encuentro extraño lleva a Naoe y Yasuke a una nueva misión, donde susurros de rituales prohibidos y transformaciones aterradoras resuenan entre las sombras. Guiados por una mujer de vestimentas bastante particulares llamada Ada, los protagonistas se aventuran en las profundidades de la enigmática Cueva Subterránea, donde deben llevar a cabo un rescate dentro de un misterioso culto. A medida que sucesos extraños se desarrollan y un enemigo monstruoso emerge, la dupla deberá confiar en sus instintos para sobrevivir a una amenaza diferente a todo lo que han enfrentado antes. Todos aquellos que hayan desbloqueado a Yasuke como personaje jugable pueden acceder a este evento gratuitamente, dirigiéndose al noreste de Yamashiro, donde encontrarán al Otorgador de la Misión.
 
Al completar la misión, los jugadores obtendrán recompensas exclusivas, como una nueva katana y objetos ocultos en varios cofres repartidos por la cueva. También podrán personalizar aún más a sus Assassins con paquetes temáticos de Attack on Titan, disponibles en la tienda, que incluyen un atuendo inspirado en un titán para Yasuke, una vestimenta inspirada en Mikasa para Naoe, armas y una montura de la Legión de Reconocimiento.
Te puede interesar: Gilberto Mora crece como la espuma: lo incluyeron en esta clasificación que pocos consiguen

 
La actualización también incluye un contenido gratuito de historia titulado “Desconcertante”. Con añadidos llenos de humor a la aventura, la misión muestra a Naoe y Yasuke interactuando y enseñándose nuevas habilidades entre sí: Naoe aprende a ejecutar su propia versión dramática de la patada de guerra de Yasuke, mientras que Yasuke domina remates furtivos no letales. Como su nombre sugiere, “Desconcertante” también presenta un nuevo y complejo rompecabezas ambiental que puede revelar algunas respuestas que el jugador podría estar buscando.
 

ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review

 
Assassin’s Creed Shadows ya está disponible en Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Macs con Apple silicon a través de la Mac App Store, además de PC (Windows) mediante la Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store. El juego también estará disponible en Switch 2, junto con la misión de Attack on Titan, a partir del 2 de diciembre.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Raúl Núñez

Autor / Redactor

Raúl Núñez

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Thumbnail
Esports
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE
Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
Thumbnail
Esports
Metal Gear Solid: Snake Eater | El regreso de una leyenda | AZE Review
×
×