¿Quiéres ahorrar? línea de controles y audífonos licenciados para Xbox y Nintendo

Existe una nueva línea de accesorios con licencia oficial para Xbox y Nintendo, consolidando su presencia en el mercado mexicano con más controles, más colores y nuevas opciones de audio diseñadas para todos los estilos de juego.

Te puede interesar: Esports Awards 2025: Los grandes ganadores que marcaron el rumbo de la industria

Controles Rematch llega con múltiples variantes:



Rematch inalámbricos para Nintendo Switch y Switch 2, disponibles en seis diseños inspirados en Mario, Bowser, Donkey Kong y más, varios de ellos con efecto glow in the dark .

para Nintendo Switch y Switch 2, disponibles en seis diseños inspirados en Mario, Bowser, Donkey Kong y más, varios de ellos con efecto . Rematch Core y Rematch Advanced para Xbox y PC, con nuevas opciones de color, gatillos Hall Effect, botones programables y compatibilidad con la Control Hub Companion App .

para Xbox y PC, con nuevas opciones de color, gatillos Hall Effect, botones programables y compatibilidad con la . El nuevo Afterglow Wave, un control alámbrico RGB con ocho zonas iluminadas y funciones avanzadas.



Te puede interesar: Gilberto Mora llega a EA Sports FC 26 con una impresionante media que lo pone a la altura de los mejores

En cuestión de audio, Turtle Beach también amplía su catálogo con los nuevos audífonos Airlite Fit, disponibles en rojo con azul y en blanco con negro (este último con licencia oficial para Switch 2), con altavoces de 40 mm, micrófono abatible. Además, sus líneas más populares reciben nuevos colores:



Stealth 500 Arctic Camo

Stealth 600 Purple

Recon 70N White & Black

Con estas incorporaciones, Turtle Beach continúa apostando por la innovación, la duración, la personalización y la accesibilidad, reforzando por qué sigue siendo una de las marcas preferidas por los gamers de todo el mundo.