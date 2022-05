Importante baja del Liverpool rumbo a la final de Champions League

Londres, Inglaterra El alemán Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, afirma que es muy probable que Thiago Alcántara se pierda la final de la Champions League contra el Real Madrid.

El jugador español tuvo que ser sustituido al descanso del partido que Liverpool ganó este día contra el Wolverhampton Wanderers por un problema muscular.

“Creo que no va a llegar a la final, pero no lo sé. Estaba cojeando, así que no es la mejor señal”, mencionó el técnico alemán a Sky Sports.



Liverpool pone la mirada a la Champions League

Luego de perder la Premier League por un punto ante Manchester City, Liverpool ya pone el punto de mira en la final de la Champions League del próximo sábado contra el Real Madrid.

“Muchas gracias por su brillante apoyo esta temporada. Ha sido un viaje increíble el que nos ha llevado este equipo tan especial. Ha habido muchos momentos memorables. Nos queda un partido. Nos vemos en París”, dijo el Liverpool en sus redes sociales.

Jürgen Klopp sigue con las dudas del neerlandés Virgil Van Dijk, que no jugó ni un minuto en la victoria ante el Wolves y que tampoco estuvo presente contra el Southampton el pasado martes.

El equipo ‘Red’ se entrenará esta semana en el centro deportivo de Kirkby, a la espera de realizar el ‘media day’ de la Champions League el próximo miércoles, un día después que el Real Madrid, y viajar a la capital francesa antes de la final del sábado.

Será el partido número 63 de los ‘Reds’ esta campaña, todos y cada uno de los que podrían haber jugado. En ese camino, han logrado los títulos de la Copa de la Liga y la FA Cup.