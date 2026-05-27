La ven de afuera: el equipo ideal de los jugadores lesionados que se pierden la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, distintos planteles internacionales sufren cada vez más bajas de lesionados y futbolistas con otros problemas físicos. Varios entrenadores se han visto obligados a tachar de sus listas definitivas de 26 convocados a jugadores que tenían chances de ser titulares. Ante este panorama, es posible armar una alineación ideal con las ausencias más rutilantes. Este equipo cuenta con nombres de distintas selecciones.

Serge Gnabry está lesionado y se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Crédito: Mexsport

La portería podría ser custodiada por la experiencia del alemán Marc-André Ter Stegen. El arquero del Girona FC sufrió una rotura en el isquiotibial de su pierna izquierda durante el primer mes del año y ya ha pasado más de 100 días alejado de las canchas. Luego, en la defensa aparece el nombre del argentino Juan Foyth que se despidió de toda posibilidad tras romperse el tendón de Aquiles con el Villarreal.

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Como primer central de este equipo, el brasileño Éder Militão estaría presente ya que debió pasar nuevamente por el quirófano debido a un problema muscular en su bíceps femoral. Por último, el defensor ghanés del Mónaco, Mohammed Salisu, completa la zaga central de esta nómina tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados en enero del corriente año.

Ya en el mediocampo, aparecen otros nombres importantes de lesionados que deberán ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde afuera. España perdió de última hora al mediocampista del Barcelona, Fermín López, a causa de una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho. El neerlandés Xavi Simons tampoco podrá ser utilizado por el entrenador Ronald Koeman, culpa de una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. Por su parte, la Selección de Alemania extrañará a Serge Gnabry tras confirmarse la rotura en los aductores de su muslo derecho.

Los delanteros que se perderán la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesión

Francia sufrió la baja del atacante del Liverpool Hugo Ekitike por una rotura en el tendón de Aquiles. Por su parte, Joaquín Panichelli vio truncado su sueño con Argentina por una lesión de ligamentos en un entrenamiento con su seleccionado nacional. Finalmente, la delantera brasileña se quedó sin Rodrygo por una grave lesión de meniscos, sumada a la baja del juvenil Estêvão por un problema de grado 4 en la corva.

