Atención Aguirre: la estrategia de Sudáfrica con la que busca sorprender a México en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En principio, Sudáfrica luce como el rival más “accesible” de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, los propios jugadores admitieron que su equipo asistirá al torneo para competir de igual a igual con las demás selecciones en busca de la clasificación a la siguiente ronda. En este contexto, el equipo dirigido por Hugo Broos llega con el objetivo de sorprender al combinado azteca en su debut con una táctica inesperada.

Los ‘Bafana Bafana’ cuentan con un proyecto deportivo que siguen al pie de la letra. El mismo consiste en que su base titular sea, en gran parte, por jugadores que comparten cancha cada fin de semana y entrenan a diario con las mismas órdenes. Resulta que el once inicial de Sudáfrica está conformado, mayormente, por futbolistas del Mamelodi Sundowns, equipo de la Primera División del futbol sudafricano.

Mamelodi Sundowns, la base de Sudáfrica

El conjunto de Pretoria fue subcampeón de la liga local por apenas un punto de los consagrados Orlando Pirates. No obstante, lograron levantar el título de la Copa de Campeones Africana de Clubes. Además, vienen de disputar el novedoso Mundial de Clubes de la FIFA 2025 donde protagonizaron un electrizante choque contra Borussia Dortmund en Fase de Grupos que finalizó 4-3 a favor de los alemanes.

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También lograron rescatar un empate sin goles contra Fluminense, quienes llegaban al torneo como los recientes campeones de la Copa Libertadores. El Mamelodi Sundowns se posiciona como uno de los equipos más sólidos de la región y, bajo la dirección de Broos, buscarán plasmar la misma idea de juego durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en busca de un lugar en los Dieciseisavos de final.

Mamelodi Sundowns, campeones en África

Sudáfrica priorizará el juego colectivo sobre individualidades

A diferencia de otras selecciones en el torneo mundialista, Sudáfrica no suele destacar por sus individualidades, ya que no cuentan con una estrella marcada. Por esta razón, el combinado africano apostará por potenciar el esfuerzo colectivo de toda su plantilla para poder alcanzar los objetivos deseados.

Broos ha sido muy importante en la construcción de una identidad sólida, disciplina táctica y una renovada confianza en sí mismos. "La mayor mejora desde mi llegada ha sido la mentalidad y la actitud profesional: la confianza en nuestras propias cualidades", declaraba el entrenador de 74 años en la pasada Copa Africana de Naciones.

Cabe recordar que Sudáfrica formará parte del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y compartirá zona con México, Corea del Sur y República Checa. Su debut será el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, escenario donde se enfrentará a uno de los anfitriones del certamen: la Selección Mexicana conducida por Javier Aguirre.

