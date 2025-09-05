Brasil 0-0 Chile: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 4 de septiembre, partido de las Eliminatorias Conmebol, para el Mundial 2026; marcador online

Te puede interesar: Argentina vs Venezuela: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 4 de septiembre, partido de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026; marcador online del último partido de Lionel Messi

Brasil recibe a Chile en la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Dirigidos por Carlo Ancelotti, el Scratch do Ouro ya tiene boleto en mano para el Mundial del año entrante y ahora, se miden a una escuadra de La Roja que no tiene posibilidades de acceder al certamen internacional.

En el historial, Brasil tiene siete victorias en los últimos ocho enfrentamientos ante Chile en las Eliminatorias Sudamericanas, registrando un empate en 2004.

