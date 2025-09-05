deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Brasil 0-0 Chile: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 4 de septiembre, partido de las Eliminatorias Conmebol, para el Mundial 2026; marcador online

Sigue todas las acciones EN VIVO del juego de la Jornada 17 entre Brasil y Chile, duelo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026

Brasil vs Chile, Eliminatorias Sudamericanas
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Compartir

Te puede interesar: Argentina vs Venezuela: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 4 de septiembre, partido de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026; marcador online del último partido de Lionel Messi

Brasil recibe a Chile en la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Dirigidos por Carlo Ancelotti, el Scratch do Ouro ya tiene boleto en mano para el Mundial del año entrante y ahora, se miden a una escuadra de La Roja que no tiene posibilidades de acceder al certamen internacional.

En el historial, Brasil tiene siete victorias en los últimos ocho enfrentamientos ante Chile en las Eliminatorias Sudamericanas, registrando un empate en 2004.

Te puede interesar: ¡De LOCURA! Boletos para el Clásico Nacional de América vs Chivas superan los 10 mil pesos

Brasil
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×