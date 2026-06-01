OFICIAL: este rival de México sufrió la lesión de un jugador clave antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Federación Checa de Fútbol confirmó la lesión del delantero Jan Kuchta a pocos días del inicio de la actividad oficial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Chequia integra el Grupo A junto con México, Corea del Sur y Sudáfrica y debutará en la justa mundialista ante el seleccionado asiático el jueves 11 de junio.

El conjunto europeo disputó un encuentro amistoso de preparación contra Kosovo en el marco de sus últimos ensayos previos a la gran cita y fue allí cuando el delantero Jan Kuchta, actualmente en el Sparta Praga, debió abandonar el terreno de juego tras sufrir una dolencia física en su rodilla derecha.

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Kuchta lesionado en Chequia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La lesión del delantero modifica los planes de Chequia debido al rol protagónico que el futbolista mantiene en el sistema ofensivo del plantel. Kuchta destaca en la liga de su país por su capacidad para fijar a los defensores centrales y su efectividad en el juego aéreo dentro del área. La ausencia del ariete obligará al estratega Ivan Hasek a buscar alternativas de emergencia dentro de la lista de jugadores de reserva.

Kuchta llega al proceso mundialista con 5 partidos en la liga local de Chequia, vistiendo la camiseta del Sparta Praga en donde acumuló dos goles y dos asistencias en la temporada 2025/2026. Ahora, será el turno de Javier Aguirre y su cuerpo técnico para evaluar la forma de sacarle provecho a la lesión del delantero. México cerrará su participación en el Grupo A contra el equipo dirigido por Hasek.

El camino de Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los entrenamientos del equipo checo continuarán en su sede de concentración europea antes de emprender el vuelo definitivo hacia el continente americano. Chequia debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Corea del Sur el jueves 11 de junio en el Estadio Gualajara. Luego, enfrentará a Sudáfrica el 18 de junio en Atlanta y culminará su participación en fase de grupos en el duelo vs. México el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.