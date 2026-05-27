Sudáfrica y la Selección Nacional de México serán los encargados de inaugurar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Banorte). Es por ello que Hugo Broos ya dio a conocer a sus convocados, de los cuales 4 de ellos tienen una buena cantidad de goles. El belga es un estratega con amplia trayectoria, al igual que Javier Aguirre, pero en contra tiene ciertas desventajas que puede aprovechar el cuadro azteca.

La principal desventaja de Broos es que será su primera justa mundialista como entrenador de una selección, mientras que el “Vasco” va por la quinta: una como jugador, otra como auxiliar y 3 como el director técnico del tricolor. Conoce al futbolista que rechazó Estados Unidos, pero Aguirre lo ignora pese a su gran nivel.

Hugo Broos: cuáles son las desventajas que tiene el DT de Sudáfrica contra Javier Aguirre de México|@hugo.broos

Otra de las posibles desventajas del DT y de Sudáfrica es que en su lista de 26 convocados la mayoría son jugadores que juegan en la liga local y dejó fuera a futbolistas importantes que militan en Europa. Incluso, consideró a 2 defensores que todavía no debutan con la selección mayor, lo que causó gran revuelo.

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La trayectoria de Hugo Broos

El entrenador de Sudáfrica dirigirá su primer mundial a la edad de 74 años. No obstante, tiene una amplia trayectoria llena de victorias, sobre todo en su país, donde ganó múltiples campeonatos con los equipos más históricos. Ello lo llevó a ganar el premio como el Entrenador del Año en 4 ocasiones.

Después de dirigir por más de 20 años en Bélgica, decidió explorar nuevos horizontes al dirigir en Turquía, Emiratos Árabes y Argelia, donde se dio a conocer en el continente africano, a tal grado de ser contratado como entrenador de Camerún a principios de 2016.

El belga conquistó la Copa Africana de Naciones en 2017 con Camerún, pero la alegría duró muy poco, ya que fue despedido a finales de ese año debido a los malos resultados que ocasionaron que la nación quedara fuera del Mundial de Rusia 2018.

Posteriormente, Broos tuvo un cargo de director deportivo con un club belga, hasta que a mediados de 2021 fue contratado por Sudáfrica. Pese a que no clasificó a Qatar 2022, los altos mandos le respetaron el proceso y, a 4 años de distancia, está a punto de dirigir su primer mundial como entrenador.

La trayectoria de Javier Aguirre

El “Vasco” es multimundialista, pues en este 2026 sumará su quinta justa veraniega. El primer torneo en el que participó fue como jugador en México 1986. Después de colgar los botines, Miguel Mejía Barón lo invitó a ser auxiliar técnico de la Selección Nacional para Estados Unidos 1994.

Hugo Broos: cuáles son las desventajas que tiene el DT de Sudáfrica contra Javier Aguirre de México|Selección Nacional de México

La primera oportunidad de Aguirre como entrenador absoluto de México llegó en Corea-Japón 2002 y 8 años después en Sudáfrica 2010, donde junto con el cuadro azteca les tocó inaugurar la justa más importante de futbol.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría ser la última para Javier, aunque no se descarta que pueda hacerlo en otras ediciones con México o diferentes selecciones, pues en algún momento fue director técnico de Japón y Qatar.