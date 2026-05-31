Mexicanos convocados ya viajan a Miami para concentrase rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El arbitraje mexicano se declara formalmente listo para estar nuevamente en la historia del futbol. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó con gran orgullo que la delegación de siete silbantes nacionales, todos portadores del prestigioso Gafete FIFA, iniciará este domingo 31 de mayo su concentración oficial en la ciudad de Miami, Florida. En territorio estadounidense, los jueces aztecas comenzarán la preparación final de cara a la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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¿Cuántos árbitros centrales participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La FIFA convocó a un selecto grupo de 52 árbitros centrales de diversas nacionalidades para impartir justicia en las canchas norteamericanas. En este escenario, el balompié mexicano alza la mano con una comitiva de siete representantes de alta escuela: dos árbitros centrales, tres asistentes y dos oficiales en las cabinas del VAR, quienes buscarán poner en alto el nombre del país azteca en cada designación.

La presencia del arbitraje mexicano en el torneo más importante del planeta reafirma la calidad, el temple y el profesionalismo que caracteriza a los colegiados de nuestro balompié en el concierto internacional.

¿Quiénes son los árbitros mexicanos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La delegación mexicana que ya viaja a la concentración está conformada de la siguiente manera:

Árbitros Centrales: César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza.

César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza. Árbitros Asistentes: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Alberto Morín Méndez.

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Alberto Morín Méndez. Oficiales de Video (VAR): Guillermo Pacheco Larios y Erick Yair Miranda Galindo.

La Comisión de Árbitros externó su profundo orgullo por este logro, destacando que cada uno de los seleccionados ha demostrado una trayectoria intachable y un rendimiento sobresaliente tanto en la Liga BBVA MX como en competencias internacionales de élite.

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Finalmente, la FMF emitió un emotivo mensaje de apoyo de cara al silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: "Deseamos a toda la delegación arbitral mexicana el mayor de los éxitos en este torneo. Que su labor en el campo refleje la preparación, la entrega y el compromiso que los ha llevado hasta la máxima justa del futbol mundial". El camino al éxito ya comenzó en Miami.

