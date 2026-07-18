Checo Pérez en su país natal; ¿cuántos días faltan para el GP de México 2026?

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes que el país tendrá a lo largo del año. El Gran Premio de México está cada vez más cerca, por lo que no está de más conocer cuántos días faltan para el regreso de Checo Pérez a esta pista.

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El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario idóneo para que la Fórmula 1 vuelva al país a través del Gran Premio de México, circuito que se ha vuelto de los favoritos en el calendario anual. Ahora bien, ¿cuántos días faltan para el retorno de Checo Pérez al país que lo vio nacer?

Estos días faltan para el regreso de Checo Pérez al GP de México

Lo primero a tener en cuenta es que este será el retorno de Sergio, Checo Pérez, al Autódromo Hermanos Rodríguez luego de un año de espera tras la temporada sabática que tuvo tras su salida de Red Bull, por lo que ahora volverá pero como piloto estelar de Cadillac.

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Se espera que, previo al Gran Premio de México, Checo Pérez pueda sumar al menos un punto con Cadillac en las carreras que restan, hecho que ha estado cerca de ocurrir pero que, sin embargo, no ha pasado debido a distintos problemas que la escudería ha tenido.

Ante tal situación, es preciso mencionar que el Gran Premio de México se llevará a cabo el fin de semana del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre; es decir, en plena celebración por el Día de Muertos. La carrera está programada para el domingo en punto de las 2 de la tarde.

¿Qué pilotos han ganado los últimos GP’s de México?

Después de que el GP de México fuera cancelado en 2020 por el Covid-19, la realidad es que, a partir de ese momento, Red Bull dominó durante tres carreras a través de Max Verstappen. Para la temporada 2024 fue Carlos Sainz el ganador, mientras que el último campeón fue Lando Norris con McLaren.