Con Checo Pérez incluido: los pilotos de F1 opinan de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España también acaparó la atención del paddock de la Fórmula 1 (F1). En la previa del Gran Premio de Bélgica, varios pilotos como Checo Pérez fueron consultados sobre el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo y compartieron sus opiniones sobre el esperado duelo.

Uno de los protagonistas fue Sergio "Checo" Pérez, quien evitó inclinarse por alguno de los finalistas. El piloto mexicano explicó que mantiene una relación especial tanto con España como con Argentina, por lo que prefirió mantenerse al margen de cualquier polémica antes del partido del domingo.

|Instagram: Checo Pérez

Checo Pérez evita elegir entre Argentina y España

Durante su diálogo con la prensa, Checo explicó que tiene una “conexión muy grande” con España porque pasa largas temporadas en ese país junto a su familia. Al mismo tiempo, destacó la admiración que siente por Lionel Messi, a quien calificó como “el mejor jugador de la historia”, y reconoció que le gustaría verlo levantar un nuevo título.

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Cuando le insistieron para que eligiera un favorito, el tapatío respondió entre risas: “No me metas ahí en pedos con los argentinos”. Checo Pérez dijo que cualquiera de los dos equipos sería un justo campeón.

⚽️ Pilotos opinan sobre la final del Mundial



🇪🇸 Sainz: "Vamos a ganar porque nosotros jugamos al fútbol"



🇪🇸 Alonso: "Le tenía más miedo a Inglaterra, sentimos que Argentina ES MÁS FÁCIL"



🇬🇧 Croft a Sainz: "En nombre del planeta, suerte el domingo"pic.twitter.com/v5NuM3I872 — Nachez (@Nachez98) July 17, 2026

Carlos Sainz y Fernando Alonso respaldan a España

Los pilotos españoles no ocultaron su confianza en la selección de su país. Carlos Sainz aseguró que España ha mostrado el mejor futbol a lo largo del campeonato, aunque recordó que una final también depende de la presión y el aspecto mental.

Fernando Alonso también respaldó al equipo dirigido por Luis de la Fuente. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 afirmó: “Le tenía más miedo a Inglaterra, sentimos que Argentina es más fácil. El problema es Messi”.

|REUTERS

Franco Colapinto y otros pilotos de Fórmula 1 también dieron su pronóstico

El argentino Franco Colapinto celebró el pase de la selección argentina a la final y aseguró sentirse muy orgulloso del equipo. Además, durante las actividades previas al Gran Premio de Bélgica intercambió bromas relacionadas con el Mundial junto a George Russell y Kimi Antonelli.

Entre los pilotos internacionales también aparecieron pronósticos favorables para España. George Russell, Isack Hadjar y Ollie Bearman coincidieron en señalar al conjunto español como favorito.

“Un tipazo”: Franco Colapinto y su gesto con la camiseta argentina



La pasión de Franco Colapinto por la Selección no entiende de protocolos, y ni siquiera las reglas del equipo le impidieron lucir los colores albicelestes.



1️⃣ En plena entrevista y pese a la recomendación de no… pic.twitter.com/eEhvojUiJf — adn21 - Agencia de Noticias (@adn21Ok) July 16, 2026

TV Azteca transmite la Gran Final del Mundial 2026

La definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene transmisión EN VIVO y GRATIS por televisión abierta. A través de Azteca 7 podrás ver la transmisión de la clausura, el partido entre Argentina y España y la ceremonia de premiación. También irá por nuestro sitio web y la App de Azteca Deportes.

