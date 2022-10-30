Los cinco porteros más caros que estarán en Qatar 2022

El valor del los porteros en el mundo ha adquirido una alza progresiva en los últimos años, la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 alberga a muchos de los mejores de la actualidad y por ende, los más caros. Dos de los arqueros con mayor precio en el mundial son de América, aunque del lado de la CONCACAF Keylor Navas sigue siendo el de mayor valor, superando por más de 4 millones a Guillermo Ochoa.

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Los porteros más caros del Mundial de Qatar 2022

5.- Edouard Mendy (32 millones de euros)

El arquero senegalés Edouard Mendy se ha consagrado en Europa y ha podido revalorizar su precio de mercado a 32 millones de euros tras su llegada al Chelsea. Las actuaciones sobresalientes que ha mantenido en las últimas temporadas le valieron para ganar la Champions League con los Blues, así como el Mundial de Clubes; es el arquero africano con mayor valor en el mercado y una de las figuras más importantes para Senegal.

4.- Mike Maignan (35 millones de euros)

Llegó al Milan en 2021 y de a poco ha logrado hacerse de un espacio en el equipo titular de los rossoneri, es el actual campeón de la Serie A y su desempeño, así como sus 27 años de edad, le han posicionado entre los 5 guardametas con mayor precio en Qatar 2022. Actualmente se hubica peleando palmo a palmo el Scudetto con el Napoli en el Calcio italiano. Mike Maignan ha recibido 11 goles en la presente temporada con Il Diavolo.

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3.- Ederson Moraes (45 millones de euros)

Ederson Moraes es uno de los arqueros más rentables del mundo, su impecable juego de pies hace que funcione muy bien para el esquema de Pep Guardiola con el Manchester City; se ha mantenido por muchas temporadas en un nivel formidable y su constancia le hacen uno de los mejores porteros del mundo. Su valor de mercado, de acuerdo con Transfermark es de 45 millones de euros.

Es el actual campeón de la Premier League y sin duda se ubica entre los 5 porteros con mayor valor en Qatar 2022.

LIVERPOOL, ENGLAND - AUGUST 07: Loris Karius of Liverpool replaces Alisson Becker during the pre-season friendly match between Liverpool and Torino at Anfield on August 7, 2018 in Liverpool, England. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)|Jan Kruger/Getty Images

2.- Alisson Becker (50 millones de euros)

Para mala fortuna de Ederson con la Selección de Brasil, tiene por delante al portero del Liverpool Alisson Becker, otro de los porteros más confiables del mundo, tiene mucha seguridad bajo los tres palos y también es hábil con el balón en los pies.

Su historia con el Liverpool ha sido superlativa, ha ganado practicamente todo con los Reds, de hecho la temporada pasada se quedó muy cerca de ganar absolutamente TODOS los trofeos por los que compitió. Su valor está estimado en 50 millones de euros, y se ubica en la segunda posición de los más caros de Qatar 2022.

1.- Thibaut Courtois (60 millones de euros)

El portero más caro de Qatar 2022 es el belga Thibaut Courtois, quien ha sido pieza ‘fundamental’ para que Real Madrid consiguiera lavantar la Champions League la temporada pasada… las actuaciones de Courtois fueron determinantes en los partidos de eliminación directa. No por nada encabeza la lista con una cifra de 60 millones de euros, según estimación del portal Transfermarkt.

