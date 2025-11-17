Clair Obscur: Expedition 33 hace historia al liderar las nominaciones de The Game Awards 2025

La celebración más grande de la industria del videojuego está a punto de comenzar, y The Game Awards 2025 ya hizo historia antes de encender sus luces. La organización anunció la lista completa de nominados de este año, destacando que Clair Obscur: Expedition 33 domina la competencia con 12 nominaciones, convirtiéndose oficialmente en el juego más nominado en la historia del evento.

La categoría más esperada, Juego del Año, reúne a seis gigantes que marcaron el 2025: Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On The Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong y Kingdom Come: Deliverance II. La variedad de géneros y estudios refleja un año excepcional para la industria, con producciones que han impulsado la creatividad, la narrativa y la innovación técnica.

La presencia del gaming más allá de las consolas también se hace notar. En la categoría Mejor Adaptación, destacan producciones que llevaron franquicias icónicas a la pantalla, como A Minecraft Movie, Devil May Cry, The Last of Us: Temporada 2, Splinter Cell: Deathwatch y Until Dawn. Con la expansión del universo gaming hacia el cine y la televisión, esta categoría se ha convertido en una de las más seguidas por los fans.

Entre las editoras, Sony Interactive Entertainment encabeza la lista con 19 nominaciones, seguida por Kepler Interactive con 13, y EA y Microsoft con 10 cada una. Los finalistas fueron seleccionados por un jurado internacional compuesto por más de 150 medios y plataformas especializadas.

La ceremonia se celebrará el jueves 11 de diciembre, por primera vez transmitida en vivo vía Prime Video, además de más de 30 plataformas digitales como Twitch, YouTube, Steam, TikTok Live y X. El año pasado, los Game Awards rompieron récords con 154 millones de transmisiones globales, consolidándose como uno de los eventos de entretenimiento digital más grandes del planeta.

Los fans ya pueden votar por sus favoritos hasta el 10 de diciembre en TheGameAwards.com. The Game Awards 2025 se emitirá en directo desde el Peacock Theater en Los Ángeles, con estrenos mundiales, anuncios sorpresa y música en vivo de la Orquesta de los Game Awards.