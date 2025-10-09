Clair Obscur: Expedition 33 supera los 5 millones de copias vendidas y anuncia una gran actualización gratuita

El fenómeno narrativo y artístico Clair Obscur: Expedition 33 continúa rompiendo récords. El estudio francés Sandfall Interactive, junto a Kepler Interactive, anunció que el título ha superado las 5 millones de copias vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento en abril de este año en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (GOG, Steam y Epic Games Store).

Además del éxito comercial, su banda sonora original, compuesta por Lorien Testard, ha sido otro de los pilares del impacto cultural del juego: acumula más de 333 millones de reproducciones en plataformas digitales y se mantuvo 10 semanas consecutivas en el primer lugar de las listas Billboard Classical & Classical Crossover Album. También alcanzó el número uno en el iTunes Top 100 Albums de nueve países, entre ellos Francia, cuna del estudio con sede en Montpellier.

Clair Obscur: Expedition 33 tiene que celebrar tremendo éxito

Para celebrar estos logros, Sandfall Interactive confirmó que está trabajando en una gran actualización gratuita que llegará próximamente a todas las plataformas. Esta expansión incluirá un nuevo entorno jugable, batallas inéditas contra jefes, atuendos adicionales para todos los miembros de la Expedición, y la ampliación del soporte de idiomas —ahora con traducciones al español latinoamericano, checo, ucraniano, turco, vietnamita, tailandés e indonesio— elevando el total a 19 idiomas disponibles.

“La respuesta a nuestro juego ha sido simplemente increíble”, expresó Guillaume Broche, Director Creativo de Expedition 33. “Pasamos años construyendo nuestro proyecto soñado, y ver cómo ha conectado con millones de jugadores es algo profundamente conmovedor. Esta actualización es nuestra manera de agradecer a la comunidad por su amor y apoyo”.

La actualización de Clair Obscur: Expedition 33 será completamente gratuita y llegará “muy pronto”, según adelantó el estudio. Los jugadores pueden seguir las redes oficiales del juego para conocer más detalles sobre su lanzamiento.

El título ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.