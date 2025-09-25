deportes
Nota

Final Kombat 2025 llega a Ciudad de México: los mejores jugadores de Mortal Kombat se enfrentan por la gloria

La gran final de Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Temporada 2 se celebrará del 27 al 28 de septiembre en la Ex Fábrica MX, conoce a los clasificados al Final Kombat 2025

Final Kombat 2025
Raúl Núñez
Esports
Compartir

La bella Ciudad de México se convertirá en la capital mundial de los esports este fin de semana con la llegada de Final Kombat 2025, el torneo que define al mejor jugador de Mortal Kombat 1 en la segunda temporada de la Pro Kompetition. El evento tendrá lugar en la Ex-Fábrica de Harina del 27 al 28 de septiembre y, por primera vez, será transmitido en vivo para América Latina a través de HBO Max.

CCXP México presentó a un nuevo campeón de Mortal Kombat | Shuletah rey de Liga Latina MK 1

El camino a esta gran final comenzó en febrero, cuando arrancó la Pro Kompetition México, dando paso a meses de intensos enfrentamientos en torneos regionales y clasificatorios internacionales. Ahora, los 20 mejores competidores del mundo se medirán por el título y una bolsa de 70,000 dólares en premios, con el legendario Ed Boon, cocreador de la saga, presente en el recinto.

Entre los clasificados destacan siete representantes de Latinoamérica, con jugadores de México, Chile y Brasil, como Shuletah, Nicolás, Scorpionprocs, SnakeDoe, Lavender Rain y Zeeus, quienes buscarán dejar en alto a la región frente a figuras globales como SonicFox, Rewind y Tekken Master. El último lugar del torneo se decidirá el 26 de septiembre en el Last Chance Qualifier (LCQ), la última oportunidad para entrar a la batalla.

La transmisión en vivo seguirá el siguiente calendario: el LCQ se jugará el 26 de septiembre desde las 11:30 a.m. (CDMX) en los canales de Warner Play Latino; el Día 1 de Final Kombat iniciará el 27 de septiembre a las 10:30 a.m., y el Top 8 definirá al campeón el 28 de septiembre a las 12:30 p.m., ambos disponibles en HBO Max y en Twitch/YouTube.

Además, los asistentes podrán disfrutar del Warner Play Experience, un festival para fanáticos con actividades temáticas de Mortal Kombat, zonas interactivas y photo opportunities inspiradas en franquicias de Warner Bros.

La pelea está por comenzar y todo apunta a que Ciudad de México vivirá un fin de semana histórico para los esports.

