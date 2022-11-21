Continúa la actividad del grupo A del Mundial de Qatar 2022, Ecuador sumó los primero 3 puntos con su contundente victoria 2-0 sobre la selección anfitriona, por lo que el duelo entre Senegal vs Países Bajos tendrán un añadido extra por la presión por sacar un buen resultado que mantenga la pelea por los dos boletos de la primera fase.

Cobertura EN VIVO Senegal vs Holanda

La Selección de Senegal hace su presentación sin su máxima figura, el delantero del Bayern Múnich, Sadio Mané, quien no pudo recuperarse de la lesión que tuvo en la Bundesliga y causó baja de última hora con el equipo de los Leones de Teranga.

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Senegal vs Países bajos, primer enfrentamiento entre los dos equipos en una Copas del Mundo

Primera vez que se verá un cruce entre Senegal vs Países Bajos en un Mundial de la FIFA, el equipo de la Naranja Mecánica nunca ha perdido ante un rival del continente africano en la historia de la máxima fiesta del futbol.

Países Bajos con racha invicta

La Selección de Países Bajos mantiene una racha invicta de 8 partidos consecutivos sin perder en el debut de la Copa del Mundo, por su parte los Leones de Teranga suman su tercera participación en un mundial, siendo su mejor actuación la de Corea-Japón 2002.

Alineaciones del Partido

Comienzan a calentar en el Al Thumama

Arranca el partido: Senegal vs Países Bajos por el grupo A

Minuto 3 | Senegal comienza a dar amplitud en la zona de peligro neerlandesa.

Minuto 4 | Llega la primera de peligro para el equipo dirigido por Louis van Gaal, Bergwijn no logra darle dirección a portería.

Minuto 16 | Se incorpora bien por derecha Gakpo que centra... Daley Blind remata de cabeza por un costado.

|Reuters

Minuto 19 | Una jugada a la contra, Frenkie de Jong recorta dentro del área, pero no puede realizar su remate a puerta.

Sin goles en los primeros 20 minutos en el Senegal vs Países Bajos

Minuto 25 | Ismaila Sarr baja el balón de manera espectacular... recorta hacia adentro, dispara pero Virgil Van Dijk bloquea el disparo.

Minuto 36 | Comienza a calentar Memphis Depay, tuvo 12 goles en la eliminatoria europea, el máximo goleador de su selección.

|Reuters

Sin goles en la primera parte

Los dos equipos tuvieron sus acciones en el partido, pero ninguno pudo tener la pofundidad para concretar y abrir el marcador en el Estadio Al Thumama, de momento Ecuador se mantiene en la punta del Grupo A.

Arranca la segunda mitad del partido Senegal vs Países Bajos

Minuto 52 | Virgil Van Dijk conecta de cabeza, tras un tiro de esquina, el esférico se va por encima. Países Bajos muy cerca del gol.

|Reuters

Minuto 59 | A la cancha el futbolista del Barcelona, Memphis Depay.

Minuto 64 | Senegal tiene en B. Dia la opción más clara de la segunda parte. Un disparo a primer poste pero en el fondo Andries Nopperts impide el gol.

Minuto 70 | Baja por lesión de Cheikhou Kouyaté, que abandona el terreno de juego con la asistencia médica.

Entramos al minuto 80 del partido, una parte complementaria con pocas oportunidades, por parte de los dos equipos.

Minuto 83 | Goooooooooooooooooooool ! Frenkie de Jong busca a Cody Gakpo dentro del área y éste marca el primer tanto del partido. Los europeos se van al frente 1-0.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Senegal v Netherlands - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - November 21, 2022 Netherlands’ Cody Gakpo scores their first goal REUTERS/Molly Darlington|MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Minuto 98 | Goooooooooooooool Davy Klaassen marca el segundo para su equipo.

¡FIN DEL PARTIDO! Países bajos se lleva las tres unidades y se pone segundo en el Grupo A del Mundial de Qatar 2022; Gakpo salva a su selección sobre el final.