Playstation 6: ¿Cuándo sale a la venta en México, cuánto costará y qué características tendrá?

El cierre del 2025 ha traído consigo una de las noticias más llamativas para los gamers y los amantes de los videojuegos al interior de la República. Recientemente se han revelado más detalles respecto a la llegada de la Playstation 6 , motivo por el cual es preciso que sepas cuándo sale a la venta en México, su costo y qué características tendrá.

La Playstation se ha convertido en la consola favorita de millones de personas no solo por sus gráficos, sino también por la cantidad de videojuegos que tiene para sus usuarios no solo en el apartado deportivo, sino también de aventuras, acción y destreza. Ahora, se ha conocido más respecto a la llegada de la consola número 6.

Playstation 6: ¿Cuándo sale a la venta en México?

Han pasado solamente cinco años desde que salió la última versión de esta consola, la cual logró que muchas personas se enamoraran de la misma. Ahora, de acuerdo con información del portal AreaJugones, la Playstation 6 podría llegar al mercado en 2026 o 2027, una información que no ha sido confirmada por Sony.

Dicha estadística se da en función de los años que pasaron respecto a la PS4 y la llegada de la PS5, por lo que el arribo de la PlayStation 6 se daría el siguiente año o dentro de los próximos dos. En ese sentido, se espera que México sea uno de los primeros mercados que acapare su arribo considerando la popularidad que tiene.

¿Cuál será el costo de la Playstation 6 en México?

Vale mencionar que, hasta el momento, no se han revelado detalles respecto al nombre oficial de esta consola -aunque muy probablemente se llamará Playstation 6- ni el costo de la misma; sin embargo, se recomienda que comiences a ahorrar desde ahora, pues seguramente su precio superará las expectativas.

¿Qué características tendrá la Playstation 6?

De acuerdo con información de Mark Cerny, arquitecto que diseñó las últimas dos consolas de Sony, la Playstation 6 contará con una tecnología llamada Regeneración de Rayos, así como un Trazado de Trayectorias que ayudarán, entre otras cosas, a simular la física real de la luz a través de rayos por pixel, creando con ello una asimilación mucho más realista.