Xbox retrasa la subida de precios del Game Pase; ¿qué países se vieron afectados?

Han pasado algunos días desde que Xbox confirmó un alza en los precios correspondientes al Game Pass, hecho que generó cierta molestia entre sus seguidores más fieles. Ahora, la consola de videojuegos ha vuelto a ser tendencia luego de revelar que esta subida en sus costos se retrasará en ciertos países.

Un punto a considerar, además, es el hecho de que Xbox confirmara que los usuarios que ya tenían una suscripción no se verán afectados por el alza de los precios en el Game Pass. En ese sentido, luce interesante conocer qué mercados se verán perjudicados por el próximo aumento.

¿En qué países Xbox retrasó la subida de precios del Game Pass?

En los últimos días distintos países, tales como Alemania, Austria, Israel, Irlanda, Polonia, Corea del Sur y la India, recibieron un correo electrónico de parte de Xbox, mismo que confirma que, en caso de cancelar el Game Pass y comprarlo nuevamente, la tarifa incluiría el aumento en este costo.

La política de cero cambios en las tarifas, entonces, se mantendría en países como México o Estados Unidos; sin embargo, estas modificaciones se aplicaron tanto en la República como en el resto de Latinoamérica desde el 1 de octubre y sin previo aviso, esto pese a lo dicho por la directora de comunicaciones Kari Pérez, quien confirmó que los ajustes se realizarían con algunos días de antelación.

¿Por qué no se avisó del cambio en la tarifa al interior del país?

Según informa el portal Expansión, una de las razones por las cuales Xbox aumentó su tarifa y no explicó con antelación podría deberse a las regulaciones de cada país en cuanto a los cambios de suscripción, de ahí que no enfatizó a sus suscriptores este aumento con al menos dos meses de antelación.

¿Cuánto cuesta el Game Pass de Xbox a partir de ahora?

Cabe mencionar que, en el pasado, cada seguidor de Xbox estaba obligado a pagar un total de 229 pesos mensuales por el Game Pass Ultimate . Ahora, con los cambios y modificaciones, el costo aumentó a 249 pesos, cantidad por la que el usuario se hará acreedor a más de 400 juegos en la consola, así como a 75 lanzamientos al año.