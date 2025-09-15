NRG Esports se corona Campeón Mundial de Rocket League en Lyon; París recibirá el próximo Major en 2026

El Campeonato Mundial de Rocket League 2025 concluyó con una final inolvidable en la que NRG Esports levantó el trofeo tras derrotar 4-1 a Team Falcons, frente a un público de casi 10,000 personas en la LDLC Arena. Con esta victoria, el equipo formado por Massimo “Atomic” Franceschi, Landon “BeastMode” Konerman y Daniel “Daniel” Piecenski se llevó el título de Campeones Mundiales y una bolsa de $300,000 USD.

El torneo reunió a 20 equipos y 60 jugadores de las principales regiones competitivas del planeta, consolidando al Rocket League Championship Series (RLCS) como una de las ligas más importantes de los esports. La energía en la arena y la presencia de aficionados de más de 26 países confirmaron a Francia como uno de los hogares de los deportes electrónicos a nivel global.

El impacto fue más allá de lo competitivo: entre el Fortnite Global Championship y el Mundial de Rocket League, Lyon registró un impacto económico estimado de $50 millones de dólares, marcando dos fines de semana históricos para los esports en Europa.{

De cara a 2026, Rocket League subirá la apuesta. El RLCS Major 2 se celebrará en la imponente Arena La Défense de París, del 20 al 24 de mayo, con capacidad para 25,000 espectadores, convirtiéndose en el recinto más grande en la historia de Rocket League. Además, se anunció que la próxima temporada arrancará en noviembre con los Opens en línea, seguidos por un evento LAN de inicio en Copenhague en diciembre.

Con estos anuncios, Rocket League apunta a un año de crecimiento sin precedentes dentro de la escena esports.