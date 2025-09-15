deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Esports
Nota

NRG Esports se corona Campeón Mundial de Rocket League en Lyon; París recibirá el próximo Major en 2026

Ante cerca de 10,000 fans en la LDLC Arena de Lyon, el equipo norteamericano NRG conquistó el Campeonato Mundial de Rocket League 2025 y un premio de $300,000 USD

NRG Esports se corona Campeón Mundial de Rocket League
Raúl Núñez
Esports
Compartir

El Campeonato Mundial de Rocket League 2025 concluyó con una final inolvidable en la que NRG Esports levantó el trofeo tras derrotar 4-1 a Team Falcons, frente a un público de casi 10,000 personas en la LDLC Arena. Con esta victoria, el equipo formado por Massimo “Atomic” Franceschi, Landon “BeastMode” Konerman y Daniel “Daniel” Piecenski se llevó el título de Campeones Mundiales y una bolsa de $300,000 USD.

Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review

Te puede interesar: EA SPORTS NHL 26 llega hoy con ICE-Q 2.0, Be A Pro renovado y nuevas formas de competir

El torneo reunió a 20 equipos y 60 jugadores de las principales regiones competitivas del planeta, consolidando al Rocket League Championship Series (RLCS) como una de las ligas más importantes de los esports. La energía en la arena y la presencia de aficionados de más de 26 países confirmaron a Francia como uno de los hogares de los deportes electrónicos a nivel global.

El impacto fue más allá de lo competitivo: entre el Fortnite Global Championship y el Mundial de Rocket League, Lyon registró un impacto económico estimado de $50 millones de dólares, marcando dos fines de semana históricos para los esports en Europa.{

College Football 26 ¡EL REGRESO MÁS ESPERADO! ¿Vale la pena? Reseña en español | Aze Review

Te puede interesar: SWAPMEAT prepara un Meat Lab especial para Latinoamérica antes de su acceso anticipado

De cara a 2026, Rocket League subirá la apuesta. El RLCS Major 2 se celebrará en la imponente Arena La Défense de París, del 20 al 24 de mayo, con capacidad para 25,000 espectadores, convirtiéndose en el recinto más grande en la historia de Rocket League. Además, se anunció que la próxima temporada arrancará en noviembre con los Opens en línea, seguidos por un evento LAN de inicio en Copenhague en diciembre.

Con estos anuncios, Rocket League apunta a un año de crecimiento sin precedentes dentro de la escena esports.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Metal Gear Solid: Snake Eater | El regreso de una leyenda | AZE Review
Thumbnail
Esports
Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Una exploción de colores, si no cooperas no juegas: Popucom | Aze Review
Thumbnail
Esports
F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?
Thumbnail
Esports
VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review
Thumbnail
Esports
Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 está de vuelta: ¿El mejor juego de skate de la historia? | Aze Review
Thumbnail
Esports
College Football 26 ¡EL REGRESO MÁS ESPERADO! ¿Vale la pena? Reseña en español | Aze Review
Everness to Everness
Esports
¿GTA de ANIME? Probamos la beta de Neverness to Everness
×
×