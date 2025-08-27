deportes
SHINOBI: Art of Vengeance muestra nuevo tráiler antes de su lanzamiento oficial

SEGA y Lizardcube presentan el esperado regreso del legendario ninja. Con acceso anticipado ya disponible, SHINOBI: Art of Vengeance

SHINOBI: Art of Vengeance
Raúl Núñez
Esports
La leyenda de los ninjas vuelve a la acción. SEGA of America estrenó un nuevo tráiler de SHINOBI: Art of Vengeance, la próxima entrega de la icónica saga, justo antes de su lanzamiento oficial el 29 de agosto de 2025.

Te puede interesar: ¡Gorillaz aterriza en Fortnite Festival: Íconos de la Temporada 10!

Desarrollado en colaboración con Lizardcube, el estudio detrás de Streets of Rage 4, este título propone una experiencia de plataformas y acción en 2D ambientada en un vibrante mundo dibujado a mano. Su estilo artístico fusiona la nostalgia retro con una presentación moderna que busca cautivar tanto a los veteranos de la saga como a nuevos jugadores.

El juego estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam y Nintendo Switch por $29.99 USD. Quienes no quieran esperar al lanzamiento completo ya pueden acceder al título gracias a la Edición Digital Deluxe, que otorga tres días de acceso anticipado.

VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review

Además, los jugadores que adquieran la Digital Deluxe o reserven la Collector’s Edition de Limited Run Games (disponible hasta el 7 de septiembre) recibirán el contenido descargable “SEGA Villains Stage”, programado para inicios de 2026. Este escenario especial permitirá enfrentarse a villanos legendarios de la compañía, incluyendo al mismísimo Dr. Eggman de Sonic the Hedgehog.

Te puede interesar : Faker, Riot y xQc dominan los Esports Awards 2025: lo mejor de una década gamer

Para quienes quieran probar el juego antes de decidirse, ya está disponible una demo gratuita con una versión mejorada del primer nivel. Puede descargarse en todas las plataformas principales: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y Steam.

Con este lanzamiento, SEGA busca revivir una de sus franquicias más queridas, modernizando el legado de Shinobi con nuevas mecánicas, enemigos desafiantes y un apartado visual que promete ser uno de los más llamativos del año.

