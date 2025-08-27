SHINOBI: Art of Vengeance muestra nuevo tráiler antes de su lanzamiento oficial

La leyenda de los ninjas vuelve a la acción. SEGA of America estrenó un nuevo tráiler de SHINOBI: Art of Vengeance, la próxima entrega de la icónica saga, justo antes de su lanzamiento oficial el 29 de agosto de 2025.

Desarrollado en colaboración con Lizardcube, el estudio detrás de Streets of Rage 4, este título propone una experiencia de plataformas y acción en 2D ambientada en un vibrante mundo dibujado a mano. Su estilo artístico fusiona la nostalgia retro con una presentación moderna que busca cautivar tanto a los veteranos de la saga como a nuevos jugadores.

El juego estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam y Nintendo Switch por $29.99 USD. Quienes no quieran esperar al lanzamiento completo ya pueden acceder al título gracias a la Edición Digital Deluxe, que otorga tres días de acceso anticipado.

Además, los jugadores que adquieran la Digital Deluxe o reserven la Collector’s Edition de Limited Run Games (disponible hasta el 7 de septiembre) recibirán el contenido descargable “SEGA Villains Stage”, programado para inicios de 2026. Este escenario especial permitirá enfrentarse a villanos legendarios de la compañía, incluyendo al mismísimo Dr. Eggman de Sonic the Hedgehog.

Para quienes quieran probar el juego antes de decidirse, ya está disponible una demo gratuita con una versión mejorada del primer nivel. Puede descargarse en todas las plataformas principales: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y Steam.

Con este lanzamiento, SEGA busca revivir una de sus franquicias más queridas, modernizando el legado de Shinobi con nuevas mecánicas, enemigos desafiantes y un apartado visual que promete ser uno de los más llamativos del año.