EA SPORTS College Football 27 debuta con su entrega más ambiciosa y una nueva era para el futbol americano universitario

El futbol americano universitario da un nuevo paso en los videojuegos con el lanzamiento mundial de EA SPORTS College Football 27, una entrega que busca representar con mayor fidelidad la transformación que vive este deporte en Estados Unidos. La nueva edición ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y, por primera vez en la historia de la franquicia, también puede disfrutarse en PC y dispositivos móviles.

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Tras el exitoso regreso de la serie el año pasado, Electronic Arts apuesta por una experiencia mucho más profunda, incorporando cambios inspirados en la actualidad del deporte colegial, donde factores como los derechos de nombre, imagen y semejanza (NIL), la evolución de los programas universitarios y el mercado de entrenadores tienen un peso determinante.

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Uno de los mayores protagonistas de esta edición es el renovado Dynasty Mode, que recibe su actualización más importante hasta la fecha. El nuevo sistema Dynasty Blueprint ofrece 138 maneras distintas de construir un programa universitario, permitiendo gestionar presupuestos, mejorar instalaciones, fortalecer el reclutamiento de talento e incluso responder a las expectativas impuestas por los directores deportivos, quienes ahora pueden poner en riesgo el puesto del entrenador dependiendo de los resultados obtenidos.

La autenticidad también se refleja dentro del terreno de juego. El título incorpora un sistema climático dinámico que modifica las condiciones del partido en tiempo real, desde ligeras nevadas hasta intensas tormentas que afectan la visibilidad y el desarrollo del encuentro. A esto se suma una presentación renovada con nuevas tradiciones universitarias, espectáculos previos al partido, bandas musicales, drones y estadios actualizados para recrear la atmósfera característica de los sábados de futbol americano colegial.

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En el apartado jugable, la entrega añade más de 1,500 jugadas nuevas, una inteligencia artificial más avanzada para las coberturas defensivas y un sistema opcional que brinda mayor precisión al momento de recibir pases o interceptar el balón, ofreciendo un mayor control en ambos lados del campo.

El modo Road to Glory también amplía sus posibilidades al incorporar tres nuevas posiciones: ala defensiva externa, safety libre y ala cerrada. Además, las decisiones que el jugador tome tanto dentro como fuera del emparrillado influirán directamente en su reputación y en sus posibilidades de llegar al Draft, conectando posteriormente con el modo Superstar de Madden NFL 27.

Con miles de atletas actuales, más de 300 entrenadores reales y una recreación más detallada del futbol americano universitario contemporáneo, EA SPORTS College Football 27 busca consolidarse como la experiencia más completa que la franquicia ha ofrecido hasta ahora, llevando la pasión de los campus a una nueva generación de jugadores en consolas, PC y dispositivos móviles.