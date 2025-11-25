Esports Awards 2025: Los grandes ganadores que marcaron el rumbo de la industria

En una industria donde cada temporada surgen nuevos talentos y las organizaciones buscan reinventarse, este reconocimiento funciona como el termómetro perfecto del estado actual de los esports a nivel global.Te puede interesar: Estos son los videojuegos más esperados para el 2026

EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review

Este año, League of Legends reafirmó su reinado al llevarse el premio a Juego de Esports del Año, demostrando su capacidad para mantenerse vigente tras más de una década en la cima. Su presencia dominante en ligas regionales, Worlds y contenido alrededor del juego lo convirtieron, una vez más, en el eje central del competitivo global. En la escena móvil, PUBG Mobile se coronó como el Juego de Esports Móvil del Año, confirmando el impacto masivo que sigue teniendo en regiones emergentes como India, Sudeste Asiático y Latinoamérica.

En el terreno competitivo, Team Vitality fue elegido Equipo de Esports del Año gracias a su dominio en CS2, mientras que Mathieu “ZywOo” Herbaut se llevó el premio a Jugador de Esports para PC, reafirmando su estatus como uno de los mejores jugadores de FPS en la historia moderna. Por otro lado, Zeng “Xiao Hai” Zhuojun fue galardonado como Jugador de Control del Año, reflejando el crecimiento de las comunidades de juegos de pelea en la escena global.

Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review

Te puede interesar: Gilberto Mora llega a EA Sports FC 26 con una impresionante media que lo pone a la altura de los mejores

A continuación, la lista completa de ganadores en Esports Awards 2025:

Juego de esports del año: League of Legends

Juego móvil de esports del año: PUBG Mobile

Personalidad de esports del año: Animesh "Thug" Agarwal

Streamer del año: iShowSpeed

Grupo de contenido de esports del año: S8UL

Creador de contenido de esports del año: Jynxzi

Jugada del año: Choi "Doran" Hyeon-joon

Socio comercial del año: Red Bull

Editor del año: Riot Games

Premio del panel: Sebastian "SebTheFloorManager" Leathlean

Servicio de apoyo del año: Prodigy Agency

Plataforma de apoyo del año: Liquipedia

Campaña creativa del año: 25th Anniversary Campaign – Team Liquid

Jugador revelación del año: Mason "Mercules" Ramsey

Equipo del año: Team Vitality CS2

Jugador de PC del año: Mathieu "ZywOo" Herbaut

Jugador de control del año: Zeng "Xiao Hai" Zhuojun

Organización del año: Team Falcons

Entrenador del año: Kim "Kim" Jung-su

Comentarista del año: Clayton "CaptainFlowers" Raines

Locutor del año: Andrew "Vedius" Day

Presentadora del año: Laure Valée

Analista del año: Mimi "aEvilcat" Wermcrantz



Los Esports Awards 2025 cierran un año donde la competencia, el espectáculo y la comunidad demostraron que los esports ya no son el futuro: son el presente dominante de la cultura digital global.