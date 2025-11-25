Esports Awards 2025: Los grandes ganadores que marcaron el rumbo de la industria
Los Esports Awards 2025 volvieron a consolidarse como la ceremonia más importante del ecosistema competitivo, reuniendo a las figuras, equipos, creadores y juegos que definieron el año.
En una industria donde cada temporada surgen nuevos talentos y las organizaciones buscan reinventarse, este reconocimiento funciona como el termómetro perfecto del estado actual de los esports a nivel global.
Este año, League of Legends reafirmó su reinado al llevarse el premio a Juego de Esports del Año, demostrando su capacidad para mantenerse vigente tras más de una década en la cima. Su presencia dominante en ligas regionales, Worlds y contenido alrededor del juego lo convirtieron, una vez más, en el eje central del competitivo global. En la escena móvil, PUBG Mobile se coronó como el Juego de Esports Móvil del Año, confirmando el impacto masivo que sigue teniendo en regiones emergentes como India, Sudeste Asiático y Latinoamérica.
En el terreno competitivo, Team Vitality fue elegido Equipo de Esports del Año gracias a su dominio en CS2, mientras que Mathieu “ZywOo” Herbaut se llevó el premio a Jugador de Esports para PC, reafirmando su estatus como uno de los mejores jugadores de FPS en la historia moderna. Por otro lado, Zeng “Xiao Hai” Zhuojun fue galardonado como Jugador de Control del Año, reflejando el crecimiento de las comunidades de juegos de pelea en la escena global.

A continuación, la lista completa de ganadores en Esports Awards 2025:
- Juego de esports del año: League of Legends
- Juego móvil de esports del año: PUBG Mobile
- Personalidad de esports del año: Animesh "Thug" Agarwal
- Streamer del año: iShowSpeed
- Grupo de contenido de esports del año: S8UL
- Creador de contenido de esports del año: Jynxzi
- Jugada del año: Choi "Doran" Hyeon-joon
- Socio comercial del año: Red Bull
- Editor del año: Riot Games
- Premio del panel: Sebastian "SebTheFloorManager" Leathlean
- Servicio de apoyo del año: Prodigy Agency
- Plataforma de apoyo del año: Liquipedia
- Campaña creativa del año: 25th Anniversary Campaign – Team Liquid
- Jugador revelación del año: Mason "Mercules" Ramsey
- Equipo del año: Team Vitality CS2
- Jugador de PC del año: Mathieu "ZywOo" Herbaut
- Jugador de control del año: Zeng "Xiao Hai" Zhuojun
- Organización del año: Team Falcons
- Entrenador del año: Kim "Kim" Jung-su
- Comentarista del año: Clayton "CaptainFlowers" Raines
- Locutor del año: Andrew "Vedius" Day
- Presentadora del año: Laure Valée
- Analista del año: Mimi "aEvilcat" Wermcrantz
Los Esports Awards 2025 cierran un año donde la competencia, el espectáculo y la comunidad demostraron que los esports ya no son el futuro: son el presente dominante de la cultura digital global.