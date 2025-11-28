¿Cuál es la consola de videojuegos más BARATA en México este fin de semana?

Este fin de semana se estará llevando a cabo en México el Black Friday 2025 , un periodo de compras y ventas en donde los descuentos y las promociones son el pan de cada día. Los mismos se hacen presentes en el apartado de electrónica, por lo que aquí conocerás cuál de las consolas de videojuegos es la más barata en México.

La PlayStation, el Nintendo y el Xbox son las consolas más importantes que existen en México, por lo que cada una de estas tiene una fidelidad importante al interior del país. Ante ello, ¿te has preguntado cuál de estas se ha vuelto la más barata durante el Black Friday 2025?

¿Qué consola de videojuegos es la más barata en México?

De acuerdo con las estimaciones, durante el Black Friday 2025 la conclusión indica que es Nintendo quien se mantiene como la mejor opción para los consumidores debido a su precio. En ese sentido, es la Nintendo Switch que, en sus versiones anteriores, tiene los mejores precios.

Es decir, la Nintendo Switch Lite, OLED y Estándar ofrece un punto de entrada mucho más bajo con precios que ascienden entre los 4000 y los 9000 mil pesos. Por su parte, la Nintendo Switch 2, la consola más adquirida a lo largo del año, cuenta con un precio de los 10800 a los 13600 pesos.

¿Qué ocurre, entonces, con la PlayStation 5? Esta consola de videojuegos, tanto en su versión estándar como digital, cuenta con precios superiores que van de los 8880 a los 15000, aunque es una realidad que sigue siendo el favorito por una parte importante de la comunidad gamer en el país.

¿Por qué hay tanta diferencia de precio entre la PSP 5 y la Nintendo?

Si bien la PS5 se ha convertido en un auténtico clásico desde el año 2020, la diferencia principal radica no solo en los gráficos 4K, sino también en el alto rendimiento. Del mismo modo, la Nintendo cuenta con títulos que se han vuelto populares, al menos, entre las nuevas generaciones.