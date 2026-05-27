Cuál es el estadio MÁS SEGURO de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos, según la IA

La experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contará con estadios de primer nivel y Estados Unidos encabeza como la sede con más partidos del certamen. En ese contexto, se le preguntó a la inteligencia artificial ChatGPT cuál es el estadio más seguro del país norteamericano en la cita mundialista. En respuesta, la IA eligió al Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

La IA consideró al Estadio Nueva York como el más seguro en Estados Unidos por sus perímetros de seguridad, vigilancia y control anti-drones, dejando en claro que los espectadores que tendrán la fortuna de ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrán garantizado su bienestar a lo largo del espectáculo. El recinto neoyorquino cambió de nombre temporalmente al igual que el Estadio Ciudad de México. Ello debido a las políticas de FIFA para las denominaciones de las canchas durante la cita mundialista.

El Metlife Stadium fue renombrado como Estadio Nueva York/Nueva Jersey para la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Credito: MetLife Stadium / X

¿Por qué el Estadio Nueva York es el más seguro de Estados Unidos?

De acuerdo con la plataforma SeatPick, el Estadio Nueva York es el que cuenta con mayores índices de seguridad. Los datos se basaron en cada acto delictivo violento dentro del área por 100.000 habitantes. Gilad Ziberman, COE de la compañía, explicó la importancia de la infraestructura como una de las claves para definir la seguridad de un estadio. En ese sentido, aconseja a los espectadores usar opciones de transporte oficiales y mantener las pertenencias personales seguras para reducir el riesgo de un posible robo.

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Qué protocolos de seguridad habrá en todos los estadios durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo a los estatutos de la FIFA, los estadios contarán con protocolos de seguridad y sanitarios para el acceso de los espectadores, los cuales van desde revisiones físicas hasta controles digitales para la protección de todos los usuarios. Uno de los grandes retos que tendrán los países anfitriones será el de la coordinación de millones de turistas. Estados Unidos ordenó al FBI la vigilancia de zonas de alto riesgo, mientras que México implementará un sistema de videovigilancia G5 y Canadá tendrá la protección de la Real Policía Montada.

