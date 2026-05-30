Los cracks de la Liga BBVA MX que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (y no son mexicanos)

Es innegable que la calidad de la Liga BBVA MX ha crecido en los últimos años. Uno de los factores evidentes es la apuesta a fichajes extranjeros de mayor calidad. Por lo que no es casualidad que algunos fichajes estelares de equipos mexicanos reporten con sus respectivas selecciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Para esta edición, la Liga BBVA MX contará con la presencia de ocho jugadores extranjeros dentro de la justa mundialista. Contando con la sorpresiva aparición de Alejandro Zendejas (América) dentro de la lista al ser incluido por el cuadro de los Estados Unidos. Sin embargo, también destaca la polémica convocatoria de Marcelo Flores (Tigres) con la Selección de Canadá. ¿Qué otros cracks aparecen en el ranking?

Alejandro Zendejas, Estados Unidos|Crédito: @azensaa_

Los equipos de la Liga MX que aportarán cracks extranjeros a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Camilo Vargas (Atlas) y Willer Ditta (Cruz Azul) formarán parte de un equipo de calidad como lo es la Selección de Colombia. Mientras que Panamá contará con cuatro jugadores que radican en el balompié nacional; Adalberto Carrasquilla (Pumas), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), José Luis Rodríguez (FC Juárez) e Ismael Díaz (Club León).

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Es importante tomar en cuenta el gran beneficio que tendrá cada equipo mexicano. Según El Economista, la FIFA destinará 355 millones de dólares a los clubes que cedieron a sus jugadores. Contando con un incremento del 70 por ciento con respecto a la edición en Qatar. En cifras más exactas, un equipo podría recibir 10 mil dólares por día y por futbolista prestado.

La Liga BBVA MX regresará a la acción antes de lo previsto

La Liga BBVA MX se reanudará el jueves 16 de julio de 2026 con el inicio del Torneo Apertura 2026. Lo llamativo es que volverá antes de que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que la final del certamen está programada para el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium. Es decir, el futbol mexicano regresará tres días antes de la final mundialista. Diversos reportes señalan que la razón del arranque anticipado es el ajuste de calendario para evitar que el torneo se extienda más de la cuenta hacia diciembre.