¿Cuán probable es que México le gane a Sudáfrica? Así le ha ido a la Selección Nacional las anteriores veces que lo enfrentó

México ya conoce a los rivales que deberá enfrentar durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, si bien es cierto que Corea del Sur podría ser el equipo más difícil del grupo , Sudáfrica es otro rival a tener en cuenta para los dirigidos por Javier Aguirre. Históricamente, la Selección Mexicana ha tenido complicaciones para enfrentar a selecciones africanas y este es el historial entre ambos equipos.

El historial entre México y Sudáfrica en todas las competiciones

Al igual como sucedió con República de Corea, la Selección Mexicana lidera el historial ante los africanos. En total, se vieron las caras en cuatro ocasiones, donde México logró conseguir la victoria en dos oportunidades, mientras que las dos disputas restantes registran un empate y una derrota ante la selección de Sudáfrica.

A pesar del historial reñido, México mostró una superioridad sobre Sudáfrica en cuanto a las estadísticas. El combinado nacional consiguió marcar 10 goles y recibió apenas 5. Uno de esos partidos fue por un amistoso internacional, otro por Copa USA, otro por la Copa Oro 2005 y, finalmente, el recordado duelo durante la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica 2010.

El primer duelo fue el 6 de octubre de 1993 jugado en Los Ángeles, donde México goleó por 4-0 a Sudáfrica en un amistoso internacional. En el año 2000, el duelo se volvió a jugar, pero esta vez en Dallas y el combinado azteca nuevamente se llevó la victoria por 4-2 en la Copa USA. Para la Copa Oro 2005, los sudafricanos lograron sorprender a México y vencieron por 2-1.

Los cruces de México y Sudáfrica en Mundiales

El choque más recordado entre ambas selecciones se dio en el partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010, donde México se enfrentó a los anfitriones para abrir la competición en el Grupo A. Dicho partido se llevó a cabo un 11 de junio, misma fecha en la que se celebrará el encuentro de esta Copa Mundial de 2026.

Este fue el único duelo entre México y Sudáfrica en Mundiales y los africanos consiguieron adelantarse en el marcador en el minuto 55 con un impresionante contragolpe, culminando con un gran disparo de Lawrence Siphiwe Tshabalala. Sin embargo, la Selección Mexicana encontró el camino del empate gracias a un gol de Rafa Márquez en el minuto 79, terminando el duelo en empate.

México y Sudáfrica se verán las caras en el Mundial 2026

Al igual que como sucedió en Sudáfrica 2010, ambas selecciones abrirán el Mundial 2026, pero en esta ocasión, México será anfitrión. El partido se jugará el día 11 de junio en el Estadio Azteca (Banorte) y la selección nacional corre como favorita a llevarse dicho encuentro.