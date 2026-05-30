La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no sería la última de Cristiano Ronaldo: “Va a pelear...”

El legado de Cristiano Ronaldo se niega a dejar de existir después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El astro portugués de 41 años será una de las leyendas que buscarán imponer su sexta participación en el torneo. La Selección de Portugal partirá como una de las favoritas debido al gran talento que tiene en sus filas. Contando con nombres de la talla de Bruno Fernandes, Vitinha o Rúben Dias.

En ese sentido Roberto Martínez, entrenador de los lusos, reveló que las ambiciones de CR7 son las de poder jugar una nueva edición del torneo en el 2030. Además de brindar más detalles sobre cómo es su dinámica de trabajo con el jugador del Al-Nassr. ¿Cuál sería el plan que tendrá Cristiano Ronaldo para lograrlo?

Cristiano Ronaldo buscará jugar otra Copa Mundial de la FIFA™

Cristiano Ronaldo va por una Copa Mundial de la FIFA™ a los 45 años

El entrenador de la Selección de Portugal comentó en el programa El Larguero que el deseo de Cristiano Ronaldo será jugar la Copa Mundial de la FIFA™ a los 45 años. Martínez elogió la entrega y compromiso de Cristiano Ronaldo. Sobre todo porque considera que a pesar de haber dirigido a estrellas de calidad mundial, ninguna se asemeja a la mentalidad del crack portugués.

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“Va a pelear (por jugar la Copa Mundial 2030), vamos. Nadie debería ponerlo en duda; al menos se ha ganado ese derecho”, comentó Roberto Martínez. Cabe mencionar que Portugal será anfitriona en dicha edición mundialista junto a España y Marruecos. Por lo que el deseo de Cristiano Ronaldo sería el poder disputar una Copa Mundial en su tierra natal.

Cristiano Ronaldo comenzó su carrera en la Copa Mundial de la FIFA™ desde la edición de Alemania 2006. Registra 8 goles en 22 partidos a lo largo de las cinco ediciones que ha disputado. Siendo su mejor papel en Rusia 2018 al anotar 4 goles en la Fase de Grupos. Hay que recordar el histórico hat-trick ante España. Mientras que el cuarto gol lo hizo ante la Selección de Marruecos.

