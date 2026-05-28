Memo Ochoa lanzó un mensaje sorpresa y emocionó a todos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana vive días intensos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ante la cercanía del certamen, Guillermo 'Memo' Ochoa es uno de los nombres de jerarquía que Javier Aguirre maneja para definir su lista final. En ese contexto, el experimentado arquero mandó un misterioso mensaje en sus redes sociales que generó comentarios entre los usuarios.

Ochoa subió una foto suya en su perfil de Instagram en donde se le ve en los entrenamientos con la Selección Mexicana. Lo que sorprendió a sus seguidores fue la leyenda que dejó debajo de la foto en la que mencionó al conjunto nacional: “Loading... (Cargando) #NoMemoNoParty”. A partir de ese comentario, muchos interpretaron que sería una señal del experimentado portero sobre una vuelta a la titularidad.

Memo Ochoa tendrá su sexta aparición mundialista en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ significa para Memo Ochoa su sexta participación en el evento. Esto lo ubica como uno de los pocos jugadores que apuntan a contar con dicha marca. Solo Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían igualar ese registro, lo que significa que la marca del guardameta mexicano sería histórica para el futbol nacional.

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Cabe mencionar que su debut en la justa mundialista se dio en Alemania 2006. Con apenas 20 años terminó por aparecer en la lista junto a Jesús Corona y Oswaldo Sánchez, mientras que en Sudáfrica 2010 también estuvo presente pero perdió el puesto con Óscar Pérez. Durante las siguientes tres ediciones, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Memo Ochoa se afianzó como portero titular de la Selección Mexicana.

Guillermo Ochoa en los entrenamientos de la Selección Mexicana|MexSport

Ochoa cuenta con una marca personal de 9 partidos en el evento mundialista, destacando con tres premios MVP otorgados por la FIFA. Los primeros dos los obtuvo en Brasil 2014 por sus partidos ante Brasil y Países Bajos, mientras que en Qatar 2022 registró el tercero en el México vs. Polonia, empate en el que se recuerda su actuación por atajar un penal clave a Robert Lewandowski.