El partido más importante del año será sin duda la Final de Qatar 2023, que bañará de oro a la mejor selección del planeta, Brasil, Argentina, Alemania, Francia y Bélgica están entre las plantillas favoritas para quedarse con esa gloria en una Copa del Mundo que será la número 22 en toda la historia.

De acuerdo con las casas de apuestas: La Selección de Brasil encabeza la lista como el principal favorito a levantar la Copa Mundial de Qatar 2022; seguido de la Argentina de Lionel Messi, Francia, Inglaterra, España y Alemania repstectivamente.

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¿Cuándo se juega la Final del Mundial de Qatar 2022?

La final de Qatar 2022 se jugará el próximo 18 de diciembre en punto de las 9 de la mañana (Tiempo de la Ciudad de México,) en el Lusail Stadium. Las dos mejores selecciones lucharán palmo a palmo por levantar la Copa Mundial de la FIFA.

En cuanto al costo por etar presente en la Final de Qatar 2022, un boleto de categoría 4 tendrá un precio estimado en 205.69 dólares (sólo para residentes qataríes), mientras que la entrada más barata para un no residente de Catar se encontrará en un precio de 603.36 dólares. Los boletos de categoría 1 tendrán un valor de 1,604.39 dólares cada uno.

El Estadio donde se jugará la Final de Qatar 2022

El Lusail Stadium tiene una capacidad de 80 mil espectadores y se trata del único inmueble de Qatar 2022 que no fue edificado exprofesamente para la Copa del Mundo, sino que fue sujeto a una profunda remodelación.

|Reuters

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El inmueble mantiene un diseño que se basó en la forma de vasijas y cuencos, famosos en Catar, así como la linterna de fanar, un tipo de lámpara de corte más bien antiguo. En la conjugación de estos elementos se inspiró el estadio para ofrecer cultura dentro de la arquitectura.

Las selecciones Campeonas del Mundo

Brasil: 5 títulos

Italia: 4 títulos

Alemania: 4 títulos

Argentina: 2 títulos

Francia: 2 títulos

Uruguay: 2 títulos

Inglaterra: 1 título

España: 1 título

