¿Se va Luis Fernando Tena? Confirman la decisión que habría tomado Guatemala tras quedar eliminado del Mundial 2026

Luis Fernando Tena no logró clasificar a Guatemala al Mundial de 2026, por lo que han empezado las dudas de si el entrenador mexicano se mantendrá en la selección

Luis Fernando Tena
Fedefut
Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala
Iván Vilchis
Mundial México 2026
El Flaco Tena no logró concretar el objetivo de poder clasificar a Guatemala al Mundial de 2026 al terminar en el tercer lugar del Grupo A con 8 puntos.

Tras quedar fuera, un sector de los aficionados chapines empezaron a cuestionar la continuidad de Fernando Tena, la posibilidad de cambiar de entrenador para el siguiente proceso mundialista o que siga al mando del equipo pues tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2025.

A pesar no lograr entrar a la Copa del Mundo 2026, la Federación de Guatemala habría tomado una decisión que podría no gustarle a todos los aficionados guatemaltecos.

Guatemala le habría hecho una oferta al Flaco Tena

Fernando Palomo, dio a conocer a través de sus redes sociales que la federación le habría propuesto al entrenador mexicano renovar su contrato y que se mantenga al mando de la Selección. El periodista reveló que el Flaco Tena habría pedido un tiempo y que daría su decisión hasta el inicio del 2026 pero que ambos estarían interesados en poder seguir juntos.

"En una decisión que tiene mucho sentido, la Federación de Guatemala le ha propuesto la renovación a Luis Fernando Tena. El técnico mexicano ha pedido responder hasta el arranque del próximo año. Pero me cuentan que el interés por continuar es mutuo."

Por el momento, ni la Selección o el entrenador han revelado públicamente algún detalle de la oferta, de la posibilidad de seguir o de terminar con la relación laboral

Los números de Guatemala al mando de Luis Fernando Tena

Los números de Luis Fernando Tena como entrenador de la Selección de Guatemala, desde su llegada el 5 de noviembre de 2021 hasta la fecha son:

  • Partidos jugados: 59
  • Victorias: 25
  • Empates: 13
  • Derrotas: 21
  • Goles a favor: 86
  • Goles en contra: 72

Tena logró clasificar a Guatemala a las semifinales de la Copa Oro 2025 por primera vez desde 1996.

Iván Vilchis

