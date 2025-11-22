La Selección Azteca cierra el 2025 con balance positivo

La Selección Azteca puso punto final a la actividad del 2025 con un balance que parece invitar al optimismo pese al funcionamiento táctico de cara al Mundial 2026. El cuadro comandado por Javier Aguirre disputó un total de 16 encuentros durante e año, registrando apenas 3 derrotas y consolidando un proceso de crecimiento constante.

En el ámbito de competiciones oficiales, México fue imbatible, con 7 victorias y 1 empate en 8 partidos entre la Copa Oro y la CONCACAF Nations League, conquistando ambos títulos de la región. Esta racha incluyó triunfos ante selecciones como Estados Unidos, Canadá y Honduras.

Mal balance ante selecciones internacionales

Los amistosos internacionales presentaron un panorama más complejo y que es el que finalmente preocupa al aficionado, de 8 compromisos, solo consiguieron 1 victoria, que fue ante Turquía, 4 empates contra países como Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay y 3 caídas ante Suiza, Colombia y Paraguay.

Para Aguirre, este balance representa una base poco sólida sobre la cual construir de cara al próximo año. El "Vasco" probó sistemas tácticos, rotó jugadores y en su intento por afianzar un estilo de juego que mezcla veteranía con talento joven y que nunca se vio, no terminó por convencer y generó muchas dudas alrededor de todos los niveles.

México debe mejorar

Con el Mundial en el horizonte, México demuestra que viene en descenso. Pese a que los títulos continentales dan confianza, los duelos contra rivales de mayor nivel demostraron carencias en todas las líneas, pero sirven como aprendizaje valioso. El 2026 se presenta como la gran oportunidad para que este proyecto rinda frutos en casa.

