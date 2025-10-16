deportes
SNK World Championship 2025: $4.1 millones en premios y novedades exclusivas

El torneo internacional más importante de SNK World Championship 2025 llega a finales de este mes con una increíble bolsa de premios

SNK World Championship 2025
Raúl Núñez
Esports
Compartir

El SNK World Championship 2025 (SWC 2025) está a la vuelta de la esquina y promete ser la mayor celebración global de juegos de pelea del año. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, DreamHack Atlanta será el epicentro de la acción, con competencias de FATAL FURY: City of the Wolves, THE KING OF FIGHTERS XV, SAMURAI SHODOWN y ART OF FIGHTING 3.

Prepárate para recorrer el nuevo Fatal Futy: City of The Wolves | AZE Review

Te puede interesar: ¿Quién es Blaz, joven chileno de 15 años que llegó a la final de EVO Francia 2025?

El torneo repartirá un premio total de 4.1 millones de dólares, incluyendo los torneos clasificatorios alrededor del mundo y los Last Chance Qualifiers (LCQ) durante el evento.

Regalos especiales para participantes de LCQLos jugadores inscritos en el LCQ recibirán kits exclusivos, limitados por orden de llegada:

  • Primeros 400 participantes: gorra, bolsa, stickers, lanyard y pulsera.
  • Primeros 250 participantes: camiseta exclusiva (talla y color limitados).

Fecha límite de inscripción: 26 de octubre (hora del este de EE. UU.) Costo: $1 por torneo + tarifa de servicio en Start.gg Descuento: Usa el código SWC15 antes del 18 de octubre para un 15 % de descuento en entradas para DreamHack Atlanta.

Inscríbete aquí para LCQ

Te puede interesar: Manchester city presenta nuevo jersey en colaboración con EA SPORTS FC

Prueba de Chun-Li en FATAL FURY

El 1 de noviembre, los asistentes podrán jugar la demo de Chun-Li en FATAL FURY: City of the Wolves durante 20 minutos en la zona LCQ. Los participantes recibirán un set de mini stickers (stock limitado).

Invitado especial: Masami ObariEl legendario animador Masami Obari, reconocido por su trabajo en FATAL FURY y THE KING OF FIGHTERS, participará en SWC 2025:

  • Meet & Greet: 1 de noviembre, 14:00–14:30 (hora del este), primeros 30 participantes recibirán un póster firmado.
  • Evento especial con SNK y Obari: 17:00–17:30 (hora del este).

Obari es conocido por su estilo visual dinámico en anime y ha sido diseñador de personajes y jefe de animación en varias producciones de SNK.

