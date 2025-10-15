¿Quién es Blaz, joven chileno de 15 años que llegó a la final de EVO Francia 2025?

El mundo de los videojuegos no deja de reinventarse y, ahora, ha traído consigo una de las historias más inverosímiles de este año. Esta tiene como protagonista a Blaz, un joven que nació en Chile y que, con apenas 15 años de edad, tuvo la oportunidad de disputar la final del EVO Francia 2025.

Blaz formó parte de uno de los eventos más importantes dentro del mundo de los videojuegos y, gracias a su participación, ahora mismo es considerado una promesa dentro del Street Fighter mundial gracias a su labor en el EVO Francia 2025. Si quieres conocer más detalles al respecto, quédate con nosotros.

¿Quién es Blaz, niño de 15 años que llegó a la final del EVO Francia 2025?

El EVO Francia se llevó a cabo en Niza, y marcó un cambio de generación gracias a la participación de Blaz, chico de solo 15 años que logró consolidarse como los mejores dentro de varios gamers veteranos. De hecho, su labor hizo que medios internacionales lo llamaran el nuevo “niño prodigio chileno”.

A 15-year-old made the Grand Finals on Street Fighter 6 at Evo France 2025



'Blaz' from Chile took 2nd place, with 'Leshar' winning the event pic.twitter.com/Lu2m7y6dBY — Dexerto (@Dexerto) October 14, 2025

Se trata, entonces, de la victoria más importante en su carrera como gamer, pues si bien perdió el duelo final ante “Leshar”, haber quedado en segundo lugar con apenas 15 años le abre la puerta para tener una carrera consolidada en el mundo de los videojuegos tal y como ha ocurrido con otros elementos en el pasado.

De hecho, Blaz formó parte de una pequeña, pero llamativa gama de jóvenes que lograron sorprender a más de un veterano en el EVO Francia 2025, pues con apenas dos años dentro del profesionalismo, Blaz se colocó como uno de los hombres a vencer en este apartado de aquí a los próximos años.

EVO Francia 2025, ¿lo más importante dentro del Street Fighter 6?

Cabe mencionar que el juego se lanzó oficialmente hace un par de años; es decir, en el 2023. No obstante, desde aquel momento a la fecha el ascenso de Blaz ha sido por demás espectacular, al grado de conquistar varios torneos en línea y formar parte de los ocho mejores en competencias presenciales como Combo Breaker , por citar un ejemplo.