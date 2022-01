¿Cuánto gana y cuánto pide Mohamed Salah para renovar con Liverpool?

El futuro de Mohamed Salah podría estar fuera del Liverpool. El delantero egipcio quiere seguir con los ‘Reds’ y lo ha manifestado. Sin embargo, pide una mejor sustancia en su salario y al parecer, el club no ha aceptado esa condición.

Por ahora Salah se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones con la Selección de Egipto. Sin embargo, en las oficinas de Anfield siguen trabajando en la renovación del delantero de 29 años, quien se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Liverpool.

Te podría interesar: FIFA anuncia la terna finalista para ganar el premio The Best

La moda que impuso Mohamed Salah

La renovación de Mohamed Salah

“Me quiero quedar, pero no está en mis manos, está en las suyas. Saben que es lo que quiero y no estoy pidiendo ninguna locura”, fue lo que declaró Mohamed Salah, dejando claro que aunque él tiene la intención, no está en él la última decisión.

La directiva sabe que Mohamed Salah quiere un mejora en su salario y deberán trabajar en ello si quieren mantener al egipcio en sus filas. El problema es que, según distintas fuentes, lo que pide el delantero es más del doble de lo que gana ahora.

REUTERS

¿Cuándo gana Mohamed Salah?

El sueldo de Salah, segun distintos medios en Inglaterra, es de 12.1 millones de euros al año. Esa cantidad lo mantiene fuera de los jugadores mejor pagados en la Premier League, tomando en cuenta que el futbolista que ocupa el primer lugar de esa lista, es Cristiano Ronaldo.

¿Cuánto pide Mohamed Salah?

De acuerdo a distintos medios ingleses, lo que pide Mohamed Salah para renovar con el Liverpool es una cantidad de 30 millones de euros por temporada. Eso de inmediato lo elevaría como el jugador mejor pagado, de la Premier League. Para los ‘Reds’, parece ser una cifra inalcanzable y es ahí donde se han trabado las negociaciones.

Te podría interesar: La deuda que tiene Mohamed Salah con la Selección de Egipto