¿Cuánto subieron los precios de los boletos del Mundial Qatar 2022 a México 2026?

El tiempo sigue su curso y el nuevo Mundial está a nada de llegar, por ello la fiebre se está transmitiendo vía la compra de boletos para las distintas sedes en este torneo organizado en conjunto por los países norteamericanos. Por eso, aquí hay una excelente comparativa de los precios de los tickets en Qatar 2022 y lo que ocurrirá con esta nueva Copa del Mundo de 2026.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuál es la diferencia en los precios de los boletos del Mundial de 2022 y el de 2026?

Regularmente ocurre que los precios van a la alza por diferentes circunstancias, por ello esta comparativa es bastante llamativa a 3 años de que Lionel Messi y la Argentina consiguieron su trofeo número tres en Qatar. Por eso, la gente que todavía tiene esperanza de alcanzar boletaje para el 2026, debe tomar en cuenta lo que va a invertir. Y cada precio por etapa habla del sitio donde se consigue el boleto.

Qatar 2022



Partido inaugural - 618, 440, 302 o 55.

Fase de Grupos - 220, 165, 69 y 11.

Octavos de Final - 275, 206, 96 y 19.

Cuartos de Final - 426, 288, 206 y 82.

Semifinales - 956, 659, 357 y 137.

Final - 1607, 1003, 604 y 206.

México, Estados Unidos y Canadá.



Partido inaugural - 774, 614, 320 y 60.

Fase de Grupos - 323, 304, 174 y 60.

Dieciseisavos de Final - 347, 311, 174 y 42.

Octavos de Final - 370, 317, 174 y 42.

Cuartos de Final - 549, 420, 266 y 66.

Semifinales - 1072, 716, 411 y 84.

Final - 1550, 1051, 695 y 128.

Todos estos precios son en dólar estadounidense.

¿Cómo conseguir boletos para el Mundial 2026 en México?

La preventa ya ocurrió el pasado 10 de septiembre. Mientras que la segunda etapa se concretará entre el 27 y 31 de octubre. Y todavía existirá una tercera fase en el mes de diciembre con fechas por confirmar. Por ello, observar el precio de los partidos es bastante útil.

Y es bueno aclarar que estos precios del 2026 son los presentados por el Comité de Organización en su candidatura, por lo que tal vez existan cambios en un momento determinado. Por ello es necesario estar atentos a las actualizaciones de aquí al 11 de junio, que comienza el torneo en Ciudad de México.