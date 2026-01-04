Yordenis Ugás PREDIJO horas antes, lo que sucedería en Venezuela y VIDEO muestra su PROFECÍA

El ex boxeador Yordenis Ugás, quien en su momento logró derrotar a Manny Pacquiao y ser campeón del mundo, ha realizado una PROFECÍA y un video demuestra que sus sensaciones fueron reales, y es que horas antes de que Estados Unidos invadiera Venezuela y detuvieran a Nicolás Maduro, el peleador habló sobre una liberación próxima del pueblo venezolano.

Ugás estaba escuchando música de Venezuela y se grabó escuchando esa música con alegría en el que describió que estaba muy próxima la liberación de Venezuela y enviando todo el apoyo para ese suceso que podría ocurrir en cualquier momento.

El video se quedó en su cuenta de Instagram y apenas pasaron unas horas se fue dando la noticia de los sucesos en el país sudamericano y tras confirmarse la noticia también se confirmó que Ugás tuvo una predicción única y que hasta el mismo peleador no ha logrado entender.

Ugás retoma video y habla sobre su predicción

Ugás colocó el video y junto al mismo puso un texto en el que dijo estar llorando por lo ocurrido:

"Estoy llorando mirando este video que colgue ayer en mis redes sociales.

Despues de 27 años se esta abriendo un nuevo comienzo.

Los Estados Unidos nunca huvieran dado este paso, si los Venezolanos no tuvieran un liderazgo definido como lo tienen hoy dia: entonces mis mensajes para todos los lideres en el exilio, en Cuba.

Si los Cubanos no nos unimos, buscamos un frente en comun, no vamos meter 40-50 años mas con una dictadura de basura. En Venezuela todo no ha terminado.

Esta Cabello-Padrino y los hermanos Rodriguez. Y las proximas horas seran decisivas.

Pero le quitaron la cabeza del gobierno.

Como dijo la heroe y lider Maria Corina el año pasado cuando probation las elecciones; este es el principal del final.

Venezuela Libre Cojon****".