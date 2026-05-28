CONFIRMADO: esta es la ventaja que tiene México sobre todas las otras selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana no solo tendrá el respaldo de su afición durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. También contará con una ventaja logística y ambiental que puede ser determinante en una competencia tan exigente: recorrerá pocos kilómetros en la fase de grupos, jugará dos veces en la Ciudad de México y estará más familiarizada con condiciones como la altura, el clima y el entorno local.

De acuerdo con el calendario publicado por el sitio oficial de la sede de Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México debutará el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y cerrará la Fase de Grupos el 24 de junio contra República Checa en el mismo escenario.

México tendrá un recorrido mucho menor que varios rivales

El gran punto a favor del combinado azteca aparece en los traslados. México disputará dos partidos en la Ciudad de México y uno en Guadalajara, ante Corea del Sur, el 18 de junio, de acuerdo con el calendario de partidos de FIFA para la sede tapatía.

Esto significa que el equipo mexicano tendrá un recorrido aproximado de 952 km ida y vuelta entre Ciudad de México y Guadalajara, una distancia considerablemente menor en comparación con selecciones que deberán cambiar de país, cruzar hacia Estados Unidos o cerrar su participación en otra ciudad mexicana.

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En términos prácticos, México tendrá una ruta de fase de grupos mucho más amable: Ciudad de México–Guadalajara–Ciudad de México. Ese trayecto puede representar una ventaja en descanso, recuperación, planificación de entrenamientos y adaptación al entorno.

Sudáfrica y República Checa tendrán un desgaste mayor

Si bien Corea del Sur podría recorrer 645 km durante la primera ronda, Sudáfrica y República Checa tendrán un recorrido de 3,943 km y 4,544 km, respectivamente. Resulta que los africanos debutarán ante México en la capital, pero luego deberán moverse hacia Estados Unidos y posteriormente regresar a territorio mexicano para cerrar su grupo.

Un exjugador de Sudáfrica destacó las posibilidades del equipo africano en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los europeos incluso tendrán una ruta más exigente, ya que arrancarán en Guadalajara, pasará por Atlanta y terminará contra México en la Ciudad de México. En cambio, la Selección Mexicana no saldrá del país durante la primera ronda. Esa estabilidad puede ser clave para sostener rutinas, evitar cambios bruscos de horario, reducir tiempos de traslado y mantener una preparación más controlada entre partido y partido.

La altura de la Ciudad de México, otro factor que puede pesar

La localía mexicana también tendrá un componente físico: la altura. La Ciudad de México se encuentra por encima de los 2,200 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede afectar a futbolistas que no están acostumbrados a competir en ese contexto. El País detalló que la menor disponibilidad de oxígeno puede reducir la capacidad aeróbica, acelerar el desgaste y modificar incluso el comportamiento del balón por la menor densidad del aire.

Para México, este escenario no es desconocido. Muchos futbolistas mexicanos están habituados a jugar en sedes de altura dentro de la Liga BBVA MX, mientras que varias selecciones visitantes deberán atravesar un proceso de adaptación más complejo.

|MEXSPORT

No es casualidad que Sudáfrica ya tenga previsto llegar con anticipación a México para preparar el debut y aclimatarse antes del partido inaugural. Reuters informó que el seleccionado africano planea arribar temprano y trabajar en Pachuca, una ciudad incluso más elevada que la capital mexicana.

Lo cierto es que la Selección Mexicana no tendrá garantizado el éxito por jugar en casa, pero sí contará con condiciones favorables frente a varios rivales: menos viajes, mayor familiaridad con las sedes, dos partidos en la altura de la Ciudad de México y un entorno climático que puede exigir más a las selecciones visitantes.

