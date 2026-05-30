Dani Alves asegura que Brasil será campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ si logra hacer esto en la cancha

El exjugador del Barcelona, Dani Alves, ofreció una entrevista exclusiva con el cantante Marcos Brunet y analizó la actualidad de la Selección de Brasil previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El exlateral derecho acumula una larga trayectoria con la camiseta de la Canarinha y disputó múltiples ediciones de la Copa del Mundo, por lo tanto es voz autorizada para la afición brasileña.

|Reuters

El exdeportista afirmó de manera contundente que Brasil obtendrá el hexacampeonato si el plantel cumple con una condición táctica específica “Si Brasil quiere ganar, tiene que jugar para Neymar. Argentina volvió a ganar cuándo entendió que Messi era Messi. Si Brasil comprende que tiene a Neymar, aumentará sus chances".

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Dani Alves brinda las claves de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La clave del éxito para la escuadra dirigida por Ancelotti, según Alves, radica en recuperar la alegría colectiva y el compromiso defensivo sin balón en el terreno de juego. Dani explicó que el talento individual de figuras como Vinícius Júnior o Neymar no será suficiente para levantar el trofeo dorado este verano.

‼️ “Si Brasil quiere ganar, tiene que jugar para Neymar”.



🫢 “Argentina volvió a ganar cuándo entendió que Messi era Messi”.



🗣️ Dani Alves, sobre la convocatoria del astro brasileño para el Mundial.



Vía: 'Marcos Brunet' pic.twitter.com/c2EnRCICYb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 29, 2026

El exdefensor insistió en que los atacantes brasileños deben sacrificarse en la presión alta para recuperar el esférico en el menor tiempo posible. Además, manifestó que el plantel actual posee la calidad técnica necesaria para superar a cualquier oponente. Estos comentarios de Alves abrieron un debate entre la afición brasileña que ha puesto todas sus expectativas en este seleccionado.

El camino de Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección de Brasil compartirá el Grupo C junto a Haití, Marruecos y Escocia, combinados de alta exigencia física pero que en los papeles, no deberían llevarle mayores problemas a los dirigidos por Ancelotti.

La delegación brasileña iniciará su concentración definitiva en territorio norteamericano a partir de la próxima semana para aclimatarse al clima veraniego. Los aficionados esperan que las palabras del histórico lateral sirvan como un recordatorio de la exigencia que demanda el torneo más importante del futbol global.