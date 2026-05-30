El refuerzo europeo que sumará Australia a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y podría debutar hoy contra México

El actual atacante del Sassuolo de Italia, Cristian Volpato, formará parte de los entrenamientos previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Australia y podría debutar vs México en el amistoso de preparación de este sábado 30 de mayo. Esta determinación pone fin a un largo período de dudas sobre su futuro internacional ya que Volpato nació en Sídney pero compitió en los equipos juveniles de Italia durante los últimos años. La federación australiana ya comenzó los trámites oficiales ante la FIFA para registrar el cambio de nacionalidad.

Por su parte, la Federación Italiana de Futbol envió una carta de liberación que facilita todo el proceso administrativo. Volpato comenzó su carrera en las academias de fútbol de Sídney antes de emigrar al continente europeo y esto es lo que motivó al delantero a representar los colores australianos.

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Volpato y una directa relación con el futbol italiano

Su debut profesional ocurrió en la Roma bajo la dirección técnica de entrenadores locales. El traspaso posterior al Sassuolo consolidó su posición en la primera división de la liga italiana. Su llegada a la selección absoluta de Australia se da en un momento clave, previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y con la posibilidad de disputar los amistosos de preparación.

Volpato podría debutar con Australia en el amistoso de HOY vs México

Australia jugará partidos amistosos antes del inicio de la competencia oficial en Norteamérica. Los encuentros de preparación servirán para evaluar el rendimiento de los nuevos futbolistas citados y Volpato es uno de ellos. Su debut oficial, podría llegar durante la jornada de hoy en el duelo que tendrá a los australianos frente a la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre desde las 20:00 horas (centro de México) en el Estadio Rose Bowl.

Cabe destacar que el seleccionado australiano compartirá el Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Estados Unidos, Paraguay y Turquía. Luego del duelo vs México, cerrarán su gira de preparación enfrentando a Suiza.

